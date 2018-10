El dulce momento del mango

En la Axarquía malagueña este mes siguen con mucho trabajo, y no es porque haya habido un aluvión de turistas no esperado, sino porque hasta finales de noviembre se recolecta ese fruto tropical llamado mango. Durante este año, las pasadas lluvias primaverales y la posterior temperatura veraniega han venido muy bien a las más de ¡cuatro mil hectáreas! de árboles de mango plantados en esta tierra andaluza... donde nunca hiela.

Dulces, jugosos y con todas sus vitaminas a flor de piel, los mangos recién cogidos (en el momento óptimo para su consumo) llegan al mercado en no más de tres días.

El cultivo del mango lleva 35 años implantado en España, pero, a veces, no somos conscientes de la excelencia de algunos productos gastronómicos que tenemos 'a la vuelta de la esquina'. España es el único país productor de mango de Europa, además de prever que su cultivo está en aumento.

Su historia es -más o menos- como sigue: el mango, cultivado por el hombre desde hace más de 4.000 años, es originario del área indo-birmana. India, donde todavía hoy crecen selvas de mangos silvestres, sigue siendo la zona de cultivo principal de esta planta.

La llegada de esta fruta a América se debió a los portugueses, quienes en el siglo XVIII la introdujeron en Brasil. También fueron ellos quienes la introdujeron en África occidental. Los españoles, por su parte, contribuyeron en la expansión del mango por América, pues transportaron pequeños árboles productores de Filipinas a México. Su introducción en el sur de España no parece haberse producido hasta el siglo XX. Y refiriéndonos a los subtrópicos, probablemente se introdujo en el sur de África en el siglo XVI a.C., pero no llegó a Canarias y Madeira hasta la segunda mitad del siglo XVIII; y a EEUU (Florida y Hawai), Australia e Israel hasta el siglo XIX.

Ahora, en España se producen unas 30.000 toneladas... pero en los próximos años la cifra se duplicará. Algunos desconocen estos datos de crecimiento, y otros (pelín agoreros -entre Málaga y Granada-) piensan en una posible 'burbuja'. ¡País!

La cooperativa española TROPS (trops.es), líder y pionera en la introducción de esta fruta en nuestro país y que lleva 15 años de crecimiento exportando mango a 25 países, también acaba de presentar una ginebra premium elaborada con el sabroso mango variedad Osteen, que le confiere un color anaranjado; y la ginebra de India, un elixir con tintes mágicos. La han bautizado como BALLIX, antigua denominación de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, lugar donde se produce.

Pero para apreciar, conocer y probar estos productos, lo mejor es regalarse un fin de semana en Vélez-Málaga, y pasear por los entrañables rincones por los que pasaron Cervantes o Washington Irving, y donde nació María Zambrano, que ahora tiene allí su Fundación. Si le gusta el flamenco, allí tienen un buen número de incondicionales. El cantaor Niño de Vélez tiene su estatua; y en diciembre se celebra el Festival Juan Breva.

Volviendo al mango, el chef Dani García, marbellí él, y con dos estrellas Michelin, se ha hecho eco de las posibilidades gastro-lúdicas de esta fruta tropical: "Como malagueño no deja de sorprenderme que se siga viendo al mango como algo exótico, que viene "de fuera", cuando desde hace décadas llevamos cultivándolo con éxito en Andalucía". Así que, aprovechando la temporada nacional, ha creado una serie de recetas sabrosísimas que ofrece en sus restaurantes marbellíes. A saber: 'Gazpacho de mango', que obviamente es anaranjado, pero que si no te lo dicen lo que lleva nunca averiguarías que tiene agua de tomate, lima y sardina ahumada (muy típico de Dani); 'Chuletón de atún con vinagreta de mango', corte único y transversal del gran pez, que se sirve crudo; 'Ajoblanco con granizado de mango'; 'Mango en tempura con miel de flores y nueces de Macadamia'; 'Ravioli de mango con queso de cabra y tapenade'... etc... Anímese.

Y aproveche el dulce momento del mango nacional. ¡Está de temporada!

Visitas TROPS. Polígono Industrial el Trapiche. Vélez-Málaga (visitas@trops.es)

Ayuntamiento de Vélez-Málaga (www.velezmalaga.es)

Restaurante Lobito de Mar. Marbella (www.grupodanigarcia.com)