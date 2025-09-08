Nuevo Renault Clio: no te pierdas cada uno de sus detalles

Así se presenta el nuevo Renault Clio, la sexta generación del modelo urbano que llega cargado de novedades. El coche crece en todos sus ángulos y es ahora 7 cm más largo que su antecesor. Su comercialización en España arrancará a comienzos de 2026 con un nuevo motor híbrido de 160 CV y una variante de gasolina de tres cilindros de 115 CV. Para verano se unirá a la gama una versión de GLP de 120 CV. De precios, de momento no hablamos porque hasta finales de este año no se abrirán los pedidos. Estas son las imágenes del Clio 2026 que ya hemos podido ver y tocar.