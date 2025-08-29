Por qué un lado del papel de aluminio es mate y el otro brillante: cada una se utiliza para algo específico

El papel de aluminio es un imprescindible en las cocinas españolas. Aunque por lo general suele utilizarse para envolver los bocadillos, para conservar calientes las bebidas y para mantener protegidos muchos otros alimentos, también se emplea a la hora de llevar a cabo determinadas elaboraciones como las patatas asadas.

Como bien sabemos, tiene un lado brillante y un lado mate, ambos con propiedades distintas. En primer lugar, el lado opaco se encarga de absorber las temperaturas exteriores. En segundo lugar, el brillante, hace justo lo contrario, es decir, repele las temperaturas que llegan de fuera.

Ahora bien, ¿qué parte es la más adecuada usar en cada caso? Pues, según los fabricantes de este producto, los dos lados desempeñan la misma función. Eso sí, determinados creadores de contenido en las redes sociales han desvelado que hay un modo más correcto que otro de hacer uso de él.