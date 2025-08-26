Cinco cortes de pelo corto míticos de las famosas que te rejuvenecerán este otoño
Aunque las modas, como su propio nombre indica, suelen ser pasajeras, hay cosas que nunca se desfasan por su buen hacer. Esto ocurre también con los peinados, ya que hay algunos que, pasen los años que pasen, siempre se ven igual de favorecedores y no envejecen, sino todo lo contrario: mejoran como el buen vino. Con el verano ya dando los últimos coletazos y de cara ya al nuevo curso, te dejamos una selección de cinco cortes de pelo corto -tendencia que pisará fuerte en la temporada 2025-2026, que han lucido algunas de las estrellas del cine y de la música más conocidas del momento y que te ayudarán a darle un toque rejuvenedor y desenfadado a tu look.
1. El mullet de Miley Cyrus
El mullet, ese corte de pelo tan peculiar caracterizado por ser corto en la parte frontal y los lados, y largo en la nuca, nació en los años 70 y alcanzó su punto álgido en los 80 y 90, asociado al rock, la irreverencia y la contracultura. Personajes como David Bowie, Joan Jett o Billy Ray Cyrus lo convirtieron en un símbolo de rebeldía y libertad y hoy Miley Cyrus sigue demostrando que este corte, de momento, ha llegado para quedarse.
2. El bob clásico Scarlett Johansson
El bob clásico es uno de los cortes de pelo más icónicos de la historia. Reconocible por su longitud a la altura de la mandíbula o ligeramente más abajo, líneas definidas y un aire elegante pero versátil, este estilo ha conquistado a mujeres de todas las épocas, desde Louise Brooks en los años 20 hasta Scarlett Johansson o Zendaya.
3. Charlize Theron con un bob corto
Charlize Theron ha lucido en muchas ocasiones otro clásico dentro del universos bob: el bob corto con flequillo a un lado. Este estilo combina la geometría clásica del bob con un toque asimétrico gracias al flequillo ladeado, lo que lo convierte en un corte versátil, moderno y muy favorecedor.
4. Zendaya con un bob desfilado
Zendaya, que con todo se atreve y todo le queda bien, sabe cómo lucir un bob con flequillo desfilado mejor que nadie. A diferencia del corte recto, incorpora capas desfiladas que aportan textura, movimiento y volumen, mientras que el flequillo (ya sea recto o lateral) enmarca el rostro y aporta un toque juvenil y moderno.
5. El mini pixie de Emma Stone
Emma Stone deslumbró en la alfombra de Los Globos de Oro 2025 con un mini pixie, que es la versión más radical del clásico corte pixie: un estilo ultracorto, casi al ras, que resalta por completo las facciones del rostro. Elegante, atrevido y minimalista, este peinado se ha convertido en un auténtico símbolo de fuerza y sofisticación en los últimos años.