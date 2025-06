Malas noticias para los usuarios de Samsung y Pixel: Google toma una decisión sobre Android

2. El rastreo oculto de Google

No obstante, hay algo que no han podido solucionar, el rastreo oculto. Esto es una muy mala noticia para los usuarios de Android, pero especialmente para aquellos que compraron terminales de Galaxy o Pixel bajo la premisa de que tenían privacidad integrada en el dispositivo. Google asegura que utilizará la Inteligencia Artificial para mejorar la seguridad, pero no queda claro hasta que punto se trata de una defensa 100% certera.