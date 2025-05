Cómo hacer bizcocho casero con solo tres ingredientes en pocos minutos y sin horno

1. Fácil y rápido de hacer

De hecho, este bizcocho casero es muy fácil de hacer y, además, como lleva pocos ingredientes, no tiene apenas grasa y es una opción más saludable para desayunar o merendar rico sin aumentar las calorías. Tampoco lleva uno de los ingredientes típicos e repostería que es más habitual no tener en casa si no somos muy aficionados a la repostería: la levadura.