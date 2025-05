Qué hay que hacer para limpiar las arterias de forma natural: siete trucos sencillos para mantenerlas sanas

Las arterias, como bien todos sabemos, sirven para transportar la sangre desde el corazón hasta la periferia corporal o los pulmones. Por lo general, se distinguen arterias de tipo elástico (por ejemplo la aorta, las arterias próximas al corazón) y de tipo muscular (la mayoría de las arterias).

Al parecer, las arterias que van disminuyendo considerablemente de tamaño conducen la sangre hacia las arteriolas y, al final, a los capilares sanguíneos, donde se produce el complejo intercambio de nutrientes y gases entre la sangre y todos los tejidos.

Por desgracia, una vez que nuestras arterias se obstruyen no hay medios naturales para limpiarlas. Estas se 'ensucian', fruto de una enfermedad llamada 'arteriosclerosis', bastante frecuente en nuestra población y consecuencia de un estilo de vida precisamente nada saludable.

"La causa de arteriosclerosis no se sabe. Sabemos que hay factores de riesgo que condicionan o facilitan la arteriosclerosis, pero hay personas que no tienen estos factores de riesgo y desarrollan la enfermedad; y viceversa, hay pacientes que tienen factores de riesgo y no la desarrollan", ha señalado el doctor Antonio Álvarez-Vieitez, en 'Infosalus'.

Aunque hay factores genéticos, además de la edad y del sexo, que no podemos modificar, sí que hay otros muy importantes en los que podemos influir. Estos son: