Amiral Gestion: "Renta fija flexible y global, con duraciones cortas, para un inversor conservador de corto plazo"

El ahorrador español es conservador. Es una realidad poco discutible. La mayor parte de su patrimonio está en depósitos (en torno a un 40% según los últimos informes de Inverco ( la patronal de la industria de fondos de inversión y planes de pensiones) y en inmobiliario.

En un entorno de bajos tipos de interés, de crecimiento moderado, inflación bajo control o digitalización, el ahorrador debe dar un paso hacia el riesgo para obtener rentabilidad y convertirse en inversor. No debe, sin embargo, renunciar a su perfil conservador/prudente y debe mantener parte de su cartera de fondos de inversión en renta fija.

¿Cómo estar el renta fija con los tipos de interés en Europa en negativo? El bund ha llegado en los últimos días al -0,12% y se desliza poco a poco hacia sus mínimos históricos del -019%. En este entorno de tipos negativos el gestor debe ser muy flexible y crear una cartera global para proteger su patrimonio y arañarle unos "pipos" de rentabilidad a su cartera. Carteras flexibles en renta fija es lo que propone Francisco Rodriguez D´Achille director de negocio institucional de Amiral Gestion. "El ahorrador más conservador está huérfano: el binomio rentabilidad/riesgo a muy corto plazo es muy complicado. Desde Amiral Gestion tenemos una propuesta de valor de renta fija muy selectiva y global".

Cuenta Francisco Rodríguez D´Achille que en el fondo Sextant Bond Picking, tienen deuda corporativa de empresas que conocen muy bien. Evitan la exposición a tipos de interés protegiéndose con duraciones inferiores a 2 años en emisiones nicho de mercado. "Las mayores oportunidades están hoy en deuda corporativa. En Amiral Gestion nos hemos especializado en la emisión de deuda de empresas cotizadas". Sextant Bond Picking se concentra en empresas que emiten deuda por primera vez pero que el equipo gestor de Amiral Gestión conoce muy bien porque las ha estudiado para sus fondos de bolsa. Empresas que lanzan emisiones pequeñas y por tanto tienen un premium de iliquidez. Invierte también en compañías que no cuentan con el rating o calificación de las grandes agencias calificadoras. Invierte en este tipo de deuda corporativa siempre que las empresas estén en grado de repagar su deuda en los tiempos que invertimos.

Sextant Bond Picking no cuenta con deuda gubernamental a día de hoy en cartera. No ven sus gestores un binomino rentabilidad riesgo interesante sobre todo por los niveles de endeudamiento y los largos plazos a asumir en las emisiones. El principal riesgo para un inversor conservador es la normalización de tipos de interés y la vuelta al a inflación. Con cupones negativos, duraciones muy largas y sensibilidad a subidas de tipos de interés un porcentaje muy elevado del dinero invertido en renta fija va a perder dinero y la mayoría de los inversores no son conscientes del riesgo de sus carteras.

"Sextant Bond Picking, con casi 3 años de vida, tiene una liquidez muy activa donde compramos papeles comerciales a muy corto plazo de compañías que conocemos muy bien. " Cuenta Francisco Rodríguez D´Achille. Sextant Bond Picking,con duraciones inferiores a 2 años, el año pasado cerró con un 0,8% en positivo; este año lleva una rentabilidad del 1,3% y desde lanzamiento tiene una rentabilidad anualizada del 1,25%

Amiral Gestion es una gestora independiente 100% capital de empleados. Es una gestora global nacida en el año 2003. Su patrimonio bajo gestión supera los 4.100 millones de euros. Tiene sede en París, Madrid y Singapur. Los equipos de inversión de Amiral Gestion poseen un conocimiento exhaustivo de las pequeñas y medianas capitalizaciones europeas y gozan de una estrecha relación con sus equipos directivos. La sociedad ha adquirido, asimismo importante experiencia en el extranjero, donde invierte desde hace ya más de 10 años, signo, a imagen y semejanza de las empresas, de que los inversores ya no conocen de fronteras y exigen pericia internacional. Su método de gestión se basa en el análisis fundamental de las sociedades y en la inversión a largo plazo en aquellas que conocen al detalle y son capaces de valorar.