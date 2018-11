Vontobel AM: "Mitigar el riesgo en bolsa americana es posible y es clave la selección de compañías líderes"

Con los indicadores americanos en rojo, hay fondos de inversión - de gestión activa 100%- que consiguen estar en positivo este año.

Hasta hace pocas semanas el mercado americano y especialmente la tecnología parecían inmunes a la volatilidad y a las incertidumbres geopolíticas. Sin embargo, el traspié de 'Apple' -por los efectos que pueda tener en sus ingresos la guerra comercial y las menores ventas previstas de su iphone- se llevó por delante las ganancias del año.

Con los indicadores americanos en rojo, hay fondos de inversión - de gestión activa 100%- que consiguen este año estar en positivo. Es el caso de 'Vontobel Fund US Equity'. A cierre de octubre acumula una rentabilidad del 3% soportando un riesgo menor que su índice de referencia. Su beta es del 0,8, un 20% menos del índice contra el que se mide. ¿La razón?

La selección de compañías:

Ricardo Comín, director comercial de Vontobel AM para Iberia explica que el fondo está en compañías líderes, que están bien construidas financieramente -han subido los tipos y el crédito cuesta mucho más- y por ello van a beneficiarse y mantener cuota de mercado En su cartera cuenta con 'United Healthcare', un Sanitas americano. También 'Mastecard', 'Amazon', 'Google', 'Berkshire Hathaway', 'Visa' o 'Walt Disney' son empresas líderes que tienen muy difícil que entren competidores y les coman cuota de mercado. ¿Sectores? Productos de primera necesidad pesa un 19%; productos de consumo no básicos un 18%; le siguen servicios de salud con un peso del 15% en cartera, finanzas con un 12% y tecnología de la información con otro 12%. Es gestión activa al 100%. 'Vontobel Fund US Equity' es un fondo muy concentrado, 30-50 valores, lanzado en 1991. Desde entonces ha batido al S&P500 en más de un 300%

Vontobel AM tiene bajo gestión más de 107.000 millones de francos suizos. Su sede central está en Zurich, Suiza. Tiene presencia en 11 países y sede en Madrid desde el año 2007.