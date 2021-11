Charly Candy: "El sur de Europa es una gran oportunidad para nosotros"

Alfonso Bello Huidobro Madrid

Planet es una empresa generacional que ha lanzado y mantiene la mayor constelación de satélites de observación de la masa terrestre del mundo cada día. Tiene una constelación de seguimiento de unos cuatro metros, que está dando la vuelta al mundo en línea, son unos 180 satélites, y toman imágenes del mundo debajo de ellos mientras viajan por encima; luego se juntan todas esas imágenes para crear un único mapa de todo el mundo cada día. Hablamos con Charlie Candy, chief Revenue Officer de Planet, para conocer un poco más de este software.

¿Cómo surge la idea de crear una plataforma de recopilación de imágenes de nuestro planeta?

La idea surgió de nuestros fundadores, que trabajaban para la NASA y estaban frustrados con la velocidad de desarrollo hacia el espacio y creían que se podía avanzar mucho más rápido y hacer más. Y también tenían esta increíble visión de que para ayudar a la vida en la Tierra a través del espacio, había que ser capaz de ver el cambio a escala rápidamente. Y tenían esta increíble visión de que se podía visualizar el mundo entero todos los días. Pero para hacer eso, había que cambiar la forma en que el espacio funcionaba. Había que desarrollar satélites mucho, mucho más rápido, a un costo mucho menor para poder lograr esta misión. Y la misión era hacer esto no solo para una empresa comercial, sino para ayudar a la gente del planeta a tomar mejores decisiones sobre los recursos del mundo, cómo gestionamos los océanos, nuestra agricultura, la tierra o las selvas tropicales sobre los recursos naturales. Y eso abarca todas las industrias, desde el gobierno, la agricultura, la silvicultura, la energía, la cartografía, la tecnología, las finanzas, los seguros... Casi todas las empresas del mundo tienen un impacto en el planeta y necesitan entender cómo están gestionando los recursos. No se puede gestionar lo que no se puede ver y es necesario poder medirlo.

Ustedes ayudaron durante los incendios forestales en Australia a finales de septiembre y también forman parte de las negociaciones sobre desarrollo sostenible en la ONU. ¿Creen que su trabajo puede ayudar a concienciar sobre la importancia del medio ambiente?

Por supuesto y la clave es la transparencia. Poder ver lo que ocurre en el mundo y poner esta información a disposición de todos, de manera que no solo los gobiernos tengan acceso, sino que todo el mundo tenga visibilidad de lo que ocurre en nuestro planeta. Y así poder actuar rápidamente cuando haya situaciones como los incendios, pero también poder predecir y prevenir catástrofes. Es muy triste que vivamos en un mundo en el que nuestro clima está cambiando rápidamente y vemos que el impacto en los fenómenos meteorológicos graves es cada vez más frecuente. Hace poco tuvimos las inundaciones en Alemania, hemos tenido muchos incendios forestales en toda Europa y en todo el mundo. Y ahora los datos son vitales para preparar a las organizaciones gubernamentales y poder responder, también para poder planificar y proteger nuestro planeta de las consecuencias de estos sucesos.

¿Cuál es el motivo de su presencia en España?

Vemos que el sur de Europa es una oportunidad muy importante para nosotros como región, de hecho estamos invirtiendo mucho aquí, tenemos un número de personas con sede en Madrid y nos estamos expandiendo aquí, tenemos muchos socios en la región, así que vemos muchas promesas, hay muchos factores específicos en nuestro entorno aquí que significan que nuestro servidor de datos es muy valioso: la agricultura es muy importante en la región, el riesgo de incendios forestales, también las clasificaciones de agua, así que vemos una necesidad muy significativa de nuestros datos para apoyar a la región. Cuando me invitaron a ir al South Summit, no dudé en venir y conocer a gente del país, tener la oportunidad de conectar con empresas locales, conectar con la Embajada de Estados Unidos, que por cierto, trabajamos mucho con las embajadas de Estados Unidos cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, y apoyar a la industria.

¿Cuál es su impresión del ecosistema de 'startups' aquí en España?

Pues todavía estoy nutriéndome de lo que veo. He visto algunos ejemplos interesantes hasta ahora, pero me encantaría ver más. Y en Planet queremos hacerlo lo más fácil posible, de modo que si las empresas o las startups tienen una idea potencial y creen que nuestros datos pueden ayudarles, pueden dirigirse a nosotros directamente o dirigirse a nosotros a través de Isa y así podrán obtener nuestros datos sin tener que pagar siempre por ellos, de modo que puedan desarrollar sus ideas y su modelo de negocio para probar sus conceptos y ver si pueden llevarlos al mercado. Por eso estamos tratando de nutrir y desarrollar nuestro ecosistema y ya tenemos algunos ejemplos aquí a nivel mundial.