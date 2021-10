Juan Lizariturry: "Nuestros productos tienen un precio muy por debajo del actual mercado de símil cárnico"

Alfonso Bello Huidobro Madrid

NeWind Foods es la primera marca de productos de proteína vegetal made in Spain que apuesta por democratizar el consumo de los productos plant-based al hacer accesible esta categoría a un consumidor más transversal, no solo veganos o vegetarianos, también interesados en una alimentación más variada y comprometidos con el equilibrio y la sostenibilidad del planeta. Y lo hacen a través de tres puntos diferenciales: el sabor, la textura y el precio. Ofrecen una completa gama de productos de proteína vegetal congelados, sin conservantes ni colorantes artificiales, caracterizados, no solo por mantener todo el sabor de la proteína animal, sino también su textura. Hablamos con el consejero de NeWind Foods para hablar sobre esta firma

¿Cómo surge NeWind Foods?

Aunque pertenecemos a una compañía con un larguísimo recorrido en alimentos ultracongelados, fue hace poco más de un par de años que decidimos levantar la vista y mirar a nuestro alrededor: entonces fuimos conscientes de la necesidad que había y que nosotros podíamos cubrir. Reparamos en un mercado aún por explotar, en un cliente que buscaba llevar una alimentación más sostenible, pero que no terminaba de estar del todo satisfecho con la oferta de entonces; vimos un planeta que sobrexplota sus recursos y consume por encima de sus posibilidades y fue entonces cuando nos dimos cuenta de la responsabilidad que teníamos. Según últimos datos de Protein Ingredients Global Business Review, la demanda de productos plant-based se verá incrementada en Europa hasta un 57% en 2023. Teníamos las herramientas, las ganas y las ideas claras, así que nos pusimos manos a la obra para materializar ese ideal, para convertirlo en productos para todos aquellos que quieran participar en el cambio. Entonces decidimos sacar adelante una nueva generación de alimentos elaborados con proteína vegetal, mejorando el sabor, la textura y sobre todo a un precio asequible.

¿Qué supone su introducción en los supermercados? ¿Qué resultados esperan obtener con este avance?

Los consumidores pueden disfrutar a partir de ahora de una nueva generación de alimentos plant-based adquiriendo nuestros productos en el supermercado, descubriendo así toda una experiencia de símil de pollo y vacuno que reproduce tanto el sabor como la textura de la proteína animal. Además, nuestros productos van dirigidos a un consumidor transversal, es decir, que no solo apuntamos a vegetarianos o flexitarianos, sino que también, y gracias al resultado de textura y sabor que ha conseguido nuestro departamento de investigación, están pensados para un público carnívoro que quiera probar algo nuevo y equilibrar su dieta con proteína vegetal. Nuestro objetivo a largo plazo es convertirnos en líderes de un mercado creciente, consiguiendo un posicionamiento a la cabeza con nuestra gama de productos de proteína vegetal.

Hay más firmas de productos 'plant-based' 100% ¿Cuáles son sus ventajas respecto a la competencia?

Tenemos varias: sabor, textura y precio. Somos el siguiente paso natural en la evolución de la alimentación plant-based: si bien es cierto que desde hace tiempo existen alternativas alimentarias a la carne elaboradas con proteína vegetal, muchas no alcanzan el sabor exacto, ofrecen texturas muy artificiales o se comercializan a un precio muy elevado. En NeWind Foods hemos invertido dos años en los laboratorios de I+D+i para conseguir una textura similar a la de la carne. Prueba de ello es que toda nuestra gama símil de pollo ha sido galardonada con más de un 70% de puntuación en los Superior Taste Awards, un organismo internacional que evalúa las cualidades organolépticas de alimentos y premia solo a los mejores. Por ahora somos la única empresa de plant-based española en tener esta certificación. Aparte del sabor y la textura, nuestro producto no solo es saludable al compensar los marcadores nutricionales, sino que además, la apariencia es exacta a la que tendría un producto cárnico y, por supuesto, el sabor, que se asemeja tanto en nariz como en boca. Y además, a un precio muy por debajo del actual mercado de símil cárnico. Sin olvidar que somos la primera marca 100% made in Spain, con planta en Burgos.

Se asocia el concepto de la nutrición vegetal con la sostenibilidad. ¿Actúan de alguna forma respecto a la protección ambiental?

Por supuesto, nuestra filosofía de empresa está enmarcada en una línea de trabajo a favor del medio ambiente. NeWind Foods cuenta con distintas iniciativas orientadas a impulsar su desarrollo sostenible como la utilización de energía eléctrica de fuentes 100% renovables o una gestión circular de los residuos generados, así como el uso de envases y embalajes primarios más sostenibles y de cartón secundario 100% reciclado. Estamos testando la venta de nuestros productos a granel en algunos centros comerciales, con el objetivo de reducir plásticos y cartón en el último eslabón de la cadena.

Colaboran con 100 Montaditos para introducir platos con proteína vegetal en su carta. ¿Esperan nuevos socios en los próximos meses?

En 100 Montaditos buscaban un producto plant-based para incorporar a su carta y nosotros deseábamos darnos a conocer a una gran cantidad de público. Este ha sido el primer paso para introducirnos en el mundo de la restauración, pero pronto llegarán más productos y, por supuesto, más establecimientos y socios en el futuro. Tenemos buenas perspectivas de la acogida de nuestros alimentos plant-based entre el público.