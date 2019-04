Herbert Smith Freehills nombra socio de Inmobiliario a Tomás Díaz Mielenhausen

El despacho de abogados Herbert Smith Freehills ha nombrado nuevo socio del área de Inmobiliario a Tomás Díaz Mielenhausen, actual responsable de esta área de práctica en la oficina española. Hasta el momento, ha ocupado el puesto de asociado senior de despacho al que se incorporó en 2014, procedente de Freshfields.

Licenciado en Derecho y Máster en Derecho (LL.M) de IE Law School y en Planificación Urbanística del Centro de Estudios Garrigues (Madrid), su trayectoria ha estado muy ligada a despachos internacionales, lo que le ha permitido adquirir una amplia y dilatada experiencia asesorando a clientes en cuestiones inmobiliarias mercantiles, incluyendo fusiones y adquisiciones, operaciones financiadas por fondos de capital riesgo y joint ventures para la inversión o promoción de proyectos inmobiliarios.

Asimismo, a lo largo de su carrera, Tomás ha acumulado una amplia experiencia en la adquisición y financiación de empresas que operan en el sector inmobiliario (centros comerciales, edificios de oficinas, plataformas logísticas, hoteles, complejos turísticos, grandes carteras de activos y non-performing loans, etc.), centrándose principalmente en fondos de capital riesgo o en los sectores industriales y bancarios (contratos de compraventa, contratos de arrendamiento, contratos de sale and lease-back, contratos "llave en mano", contratos de gestión hotelera, etc.). Su trayectoria en el área de inmobiliario es reconocida por el prestigioso directorio internacional Chambers Europe.

Miguel Riaño, socio director de Herbert Smith Freehills en España, señala que "la promoción de Tomás pone una vez más de manifiesto nuestro compromiso por la retención del mejor talento, especialmente en un área de práctica clave para la oficina de Madrid en la que Tomás cuenta con una amplia experiencia y un altísimo rigor técnico, así como un exquisito compromiso con los clientes".

Con el nombramiento de Díaz Mielenhausen, el despacho contará a partir de ahora con 13 socios en su oficina en España, que conmemora en este 2019 el 10º aniversario desde la llegada a nuestro país.