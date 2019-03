Pérez-Llorca analiza las últimas novedades jurisprudenciales en materia Laboral

El segundo seminario de Pérez-Llorca Laboral al Día de 2019 contó con la participación de Daniel Cifuentes, Fernando Ruiz y Laura Pérez, socios del área de Laboral, quienes comentaron las últimas novedades jurisprudenciales en materia Laboral así como el Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, y el Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

La sesión fue inaugurada por Daniel Cifuentes, cuya exposición se centró en resumir las veinte sentencias más relevantes dictadas por el Tribunal Supremo y por la Audiencia Nacional relativas a diversas materias como la cesión ilegal de trabajadores, la conciliación, la contratación temporal, el despido objetivo, el despido colectivo, los salarios y el tiempo de trabajo.

A continuación, Fernando Ruiz presentó el Top 3 de Pérez-Llorca que clasifica las tres sentencias más importantes en materia Laboral de los últimos meses. En primer lugar, el socio destacó la dictada por la Audiencia Nacional, de 17 de diciembre de 2018, que establece que en el caso de los trabajadores que son desplazados a otras empresas para la prestación de servicios, el exceso de horas mensuales realizadas respecto de las horas de la empresa de origen, no constituye horas extraordinarias. En segundo lugar, comentó la sentencia del Tribunal Supremo, de 6 de febrero de 2019, que concluyó que la implantación de sistemas de geolocalización en dispositivos telefónicos no era proporcionada por entender que la medida no respetaba la privacidad del trabajador y por no haber sido convenientemente discutida y consultada con los representantes de los trabajadores. Finalmente, Fernando Ruiz analizó la sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de septiembre de 2018, sobre la sucesión convencional en las plantillas.

Laura Pérez fue la encargada del cierre de la jornada y destacó las principales novedades introducidas por el Real Decreto Ley 6/2019 de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, así como por el Real Decreto Ley 8/2019 de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.

En cuanto al Real Decreto Ley 6/2019, Pérez destacó la obligatoriedad de las empresas de más de 50 trabajadores de tener un plan de igualdad y su registro, la obligación de llevar un registro de los valores medios de los salarios, así como la ampliación de los permisos por nacimiento para el progenitor distinto a la madre biológica, y el permiso para el cuidado del lactante.

Sobre el Real Decreto Ley 8/2019, la socia de Laboral analizó la obligación empresarial de garantizar el registro diario de la jornada de los trabajadores. La sesión finalizó con una ronda de preguntas por parte del público asistente, que se interesó particularmente en las medidas a implantar en relación con el control de la jornada de trabajo