Garrigues gana el premio de IJGlobal a la mejor firma latinoamericana en infraestructuras

Garrigues ha obtenido el premio a la mejor firma latinoamericana en los IJ Global Awards, que anualmente seleccionan a los mejores asesores de la región en financiación de proyectos e infraestructuras. La ceremonia de entrega tuvo lugar en Nueva York, en un evento que reunió a las principales compañías de América Latina y al sector legal de la región.

El jurado de IJGlobal, formado por directivos de empresas y asesores, seleccionó las transacciones más innovadoras del último año en Latinoamérica y premió el trabajo de sus principales actores, entre los que se encuentran inversores, bancos y firmas legales. Para valorar la actividad de Garrigues en la región, el jurado ha tenido en cuenta la repercusión económica y social de las operaciones lideradas por la firma y la innovación demostrada en la ejecución del asesoramiento.

Tres operaciones asesoradas por los equipos de Chile, Colombia y Perú de Garrigues se llevaron los premios a la mejor operación de Latinoamérica en sus respectivas categorías: el préstamo sindicado para la construcción de una desaladora de agua para la mina Spence en Chile ganó el galardón Latin American Water Deal of the Year; el proyecto de la concesionaria Ruta del Cacao para la construcción de una autopista en Colombia se hizo con el Latin American Roads Deal of the Year; y el préstamo sindicado a Petroperú para la modernización de una refinaría en Perú fue nombrado Latin American Downstream Oil & Gas Deal of the Year.

Javier Ybáñez, socio responsable de la práctica latinoamericana de Garrigues, afirmó que este premio "es un signo de confianza de nuestros clientes y el reconocimiento al trabajo de nuestros profesionales que nos ha afianzado como una firma regional de referencia en América Latina con departamentos tan potentes como el de infraestructuras y financiación de proyectos".

El compromiso de Garrigues con este sector llevó a la firma a lanzar recientemente un portal web, pionero en la región, con información de ochenta proyectos que marcarán el desarrollo futuro de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. En los cinco países, Garrigues cuenta con oficinas propias y equipos consolidados en las principales áreas del derecho de los negocios.