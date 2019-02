Dentons nombra a Jesús Varela como nuevo socio director en España

El despacho global Dentons ha nombrado a Jesús Varela nuevo socio director de España para los próximos tres años. Varela liderará el despacho en España y se centrará en acelerar el plan de expansión de la firma en el país.

"Como quinta potencia económica de la Unión Europea, España ofrece no sólo una oportunidad excepcional para nuestros clientes, sino también para el crecimiento de nuestra firma. Dentro de nuestra estrategia en el mercado europeo, nos centraremos en consolidar nuestra presencia en el mercado legal español" ha comentado Tomasz D?browski, CEO de Dentons en Europa. "Estoy encantado de dar la bienvenida a Jesús en su nuevo rol y que lidere la transformación del despacho que deseamos acometer en España".

"Este nombramiento supone una enorme satisfacción. Afronto este nuevo reto con la ilusión de enseñar a nuestros clientes en España las posibilidades que ofrece pertenecer al despacho más grande del mundo. También me gustaría agradecer la labor que ha desempeñado José María Buxeda todos estos años, donde ha llevado a cabo la implantación de la marca Dentons en España y un desarrollo del despacho extraordinario", ha dicho Jesús Varela. "Sobre la base del excelente equipo de abogados que tenemos en Madrid y Barcelona, esperamos aumentar la oferta de servicios legales a nuestros clientes en áreas estratégicas como Fusiones y Adquisiciones, Mercado de Capitales, Fiscal, Energía, Procesal, Derecho Público, Compliance y Derecho Digital, Reestructuraciones y Concursal".

Además de su nuevo rol como socio director, Jesús lidera en el despacho el departamento de Derecho Inmobiliario en Madrid. Cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia y está especializado en financiaciones inmobiliarias, inversiones y compras de deuda. Asesora a bancos e instituciones financieras, así como a fondos de inversión. Es especialmente conocido por su experiencia en la compraventa de portfolios de deuda, financiación inmobiliaria y operaciones de private equity en el sector inmobiliario. Su reputación como uno de los abogados de Derecho inmobiliario más relevantes en España es reconocida por el prestigioso directorio Chambers & Partners, que también lo incluye en sus rankings como abogado líder en fondos de inversión y financiaciones inmobiliarias. Jesús también es recomendado en otros directorios como The Legal 500 EMEA, Best Lawyers, Who's Who Legal y IFLR 1000.

Varela coge el relevo de José María Buxeda, que ha ostentado la condición de socio director desde 2009. La labor de José María ha sido crucial en el desembarco de Dentons en España y para el desarrollo del negocio de la firma. Bajo su mandato, el despacho en España logró alcanzar un incremento de la facturación de doble dígito en cada uno de los últimos tres años. José María continuará como socio en las áreas de Mercantil, Fusiones y Adquisiciones y Litigación en el despacho.

Jesús Varela también trabajará estrechamente con Nieves Briz, socia directora de la oficina de Barcelona quien se unió al despacho en 2018, para liderar el crecimiento de la firma en Barcelona. Nieves es socia de las áreas de Mercantil, Fusiones y Adquisiciones y Compliance.

Dentons es actualmente el despacho más grande del mundo con más de 9.000 abogados repartidos en 77 países. En España cuenta actualmente con 13 socios y 45 asociados distribuidos entre las oficinas de Madrid y Barcelona.