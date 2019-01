Gericó Associates reúne a la abogacía de los negocios en Colombia

Gericó Associates, consultora de Marketing Jurídico y Comunicación Legal en Europa y Latinoamérica, acaba de celebrar en Bogotá un nuevo encuentro entre las firmas de la abogacía de los negocios latinoamericana. En concreto, esta nueva edición se ha celebrado en la Cámara de Servicios Legales de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia).

A dicho encuentro han asistido firmas de primer nivel de la talla de Baker McKenzie, Garrigues, Brigard Urrutia, Cavelier Abogados, CMS Rodríguez Azuero, Posse Herrera Ruiz o Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, entre otras. El ponente que ha intervenido durante el encuentro ha sido Marc Gericó, Managing Partner de Gericó Associates.

El socio fundador de Gericó Associates, tras realizar un primero repaso del nuevo escenario global en el sector legal, ha profundizado comentando las fusiones internacionales ocurridas y más destacadas que nos ha traído 2018.

"La mayor fusión transatlántica del año ha sido la de la americana Bryan Cave -870 abogados- con la británica Berwin Leighton Paisner –con 612 abogados-. La resultante Bryan Cave Leighton Paisner cuenta ya con una facturación de más de 900 millones de dólares, situándose entre las firmas de mayor facturación a nivel mundial", ha señalado Gericó.

Por otro lado, Gericó también ha indicado que "la fusión de Hunton & Williams -661 abogados- y la de Andrews Kurth Kenyon -327 abogados- como la más destacada dentro de territorio estadounidense. La firma resultante, Hunton Andrews Kurth está ingresando ya más de 830 millones de dólares". En España, Marc Gericó ha afirmado que la mayor integración vivida en la Península Ibérica este año 2018 ha sido la de Jausas -80 abogados- en Fieldfisher -700 abogados- dando como resultado Fieldfisher JAUSAS".

También los clientes principales de las firmas de abogados –asesorías/gerencias legales de empresa-, han tenido su espacio en este encuentro. Gericó ha destacado cómo "están invirtiendo las asesorías legales de empresa en su misma profesionalización y eficiencia convirtiéndose, en muchos casos, en los mismos competidores de las firmas de abogados. Muchas empresas están reduciendo su número de proveedores externos de servicios legales y cada vez externalizan trabajo más especializado. También hay que destacar ciertas alianzas y joint ventures que realizan ciertas compañías con empresas tecnológicas. Por ejemplo, el Banco Santander firmó una Joint Venture con una empresa tecnológica que le permite escanear 200.000 contratos en pocos segundos, y responder a la pregunta: Si me bajan el rating, ¿en qué contratos me va a afectar?". Por último, Marc Gericó hizo también mención a las declaraciones de Fernando Ortega, General Counsel de Siemens en la Gala de los Legal Marcom 2018, donde lanzó un contundente mensaje a las firmas legales: "Desde Siemens, a la hora de elegir una firma, además de la rapidez, también valoramos las políticas de igualdad y de conciliación. No queremos ser responsables de vuestros divorcios", apuntó.