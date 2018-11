Herbert Smith Freehills, reconocida como mejor firma del año en España en energía

El directorio Best Lawyers ha reconocido a Herbert Smith Freehills como Mejor firma del año en España en la práctica de Energía y ha distinguido también a su socio Paulino Fajardo, como Mejor abogado del año en la práctica de Seguros en Madrid. Se trata de la segunda vez que la firma es reconocida como Law Firm of the Year in Spain en la práctica de Energía, reconocimiento que el despacho ya obtuvo en la edición de 2017 del mismo ranking.

En su edición de 2019 el directorio estadounidense distingue a un total de 23 abogados de la oficina de Madrid de Herbert Smith Freehills que suman, entre todos, un total de 45 menciones individuales en las diferentes áreas de práctica jurídica en las que el bufete desarrolla su actividad. El ranking incorpora a cuatro nuevos abogados, en concreto, Tomás Díaz Mielenhausen (Derecho Inmobiliario), Miguel García Casas y Antonio Pastor (Procesal), y Jorge Viera (Competencia).

Asimismo, repiten un año más en la lista de los mejores abogados del país: Miguel Riaño (Energía, Medioambiente y Recursos Naturales), Ignacio Paz (Energía, Medioambiente, Recursos Naturales y Financiación y Desarrollo de proyectos), Nicolás Martín (Mercantil/M&A y Fiscal), Eduardo Soler-Tappa (Arbitraje/Mediación, Arbitraje Internacional, Energía, Procesal y Recursos Naturales), Henar González (Competencia), Gonzalo Martín de Nicolás (Bancario y Financiero, Mercados de Capital, Insolvencia/Refinanciación y Financiación y Desarrollo de proyectos), Javier de Carvajal (Arbitraje/Mediación, Insolvencia/Refinanciación y Procesal), Manuel Rivero (Arbitraje/Mediación, Arbitraje Internacional y Procesal), Iria Calviño, (Derecho Administrativo), Beatriz del Rey (Bancario y Financiero) y Marta Esteban (Fiscal).

El directorio incluye también, un año más, a los socios Paulino Fajardo (Seguros y Procesal), Leopoldo González-Echenique (Instituciones financieras), Alberto Frasquet (Mercantil/M&A, Capital riesgo y Gobierno Corporativo y Cumplimiento), y Pablo García-Nieto (Mercantil/M&A). Por su parte, Jaime de San Román y Beverly Timmins han sido reconocidos en las prácticas de Arbitraje/Mediación y Procesal. Los abogados Armando García-Mendoza y Victoria Sanz han sido destacados por el reputado directorio en las áreas de Bancario y Financiero y de Mercantil/M&A, respectivamente.

Para Miguel Riaño, socio director de Herbert Smith Freehills en España, "ser reconocidos por segundo año como mejor firma del país en la práctica de Energía por un directorio del prestigio de Best Lawyers, así como las distinciones individuales de nuestros abogados son, sin duda, una magnífica recompensa al trabajo y esfuerzo de todo el equipo que nos impulsa a seguir trabajando en la línea seguida hasta ahora".

El directorio estadounidense, que opera desde 1983, analiza en la actualidad los mejores abogados de 17 países, entre los que se encuentra desde hace más de una década el mercado español.