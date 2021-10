Alier Abogados cambia de marca y es ahora Selier Abogados

Alier Abogados, despacho madrileño de más de 30 profesionales con oficinas en Serrano 240, ha comunicado el cambio de su denominación comercial a Selier Abogados. La firma, fundada por el Grupo Atisa, compañía especializada en procesos de externalización, ha anunciado que el cambio responde a varios factores, entre los que destacan la madurez y el crecimiento experimentado por la marca.

"Queríamos dar este paso por varias razones", explica Pilar Jaquete, Socia Gerente de Selier Abogados. "Queríamos trasladar al mercado que, tras un breve pero intenso periodo fundacional transitorio, hemos crecido en equipo y áreas, incorporando firmas con talento sénior a nuestras filas como apuesta estratégica para la generación de valor a nuestros clientes y como fórmula audaz de crecimiento para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes", aclara Jaquete.

Desde la firma explican que la nueva denominación responde a la raíz de sénior, vinculándolo con el concepto de crecer en categoría y experiencia.

En esta línea, Jorge Molinero, Consejero Delegado de Selier, destaca que "en el despacho creemos que estamos en un momento de madurez del proyecto muy distinto. Por eso, apostamos por perfiles muy preparados, con experiencia, convirtiéndose así en verdaderos expertos del negocio de nuestros clientes y con los conocimientos necesarios para transformarnos en palanca legal de su crecimiento". En definitiva, el cambio responde a un nuevo momento en la firma, "de mayor madurez, expertise y creciendo en cartera de servicios. Creímos oportuno incluirlo en nuestro propio nombre, también como guiño a nuestros nuevos compañeros de viaje, actuales y por llegar", desarrolla Molinero.

Desde su irrupción en el panorama nacional, la firma ha protagonizado varios movimientos corporativos de calado, como el acontecido en abril de 2020, con la integración de Alonso & Asociados, despacho liderado por José Luis Alonso y Maribel Vázquez, especializados en mercantil, societario y concursal. Además, la firma apareció en el distinguido Ranking de facturación de despachos de Expansión tras llegar a los 2,1 millones en 2020.

Más recientemente, Selier Abogados ha incorporado a profesionales como Rafael Villena, en calidad de Socio, y Daniel López, Asociado Sénior, configurando así el nuevo departamento de Fiscalidad Internacional, un área estratégica clave para acompañar a los clientes del despacho en sus necesidades operativas en el exterior. Junto a estas incorporaciones, la firma también se ha reforzado con la llegada de Silvia Palacios y Ricardo Fortún, como Socia Directora y nuevo Socio del área Laboral, respectivamente.

Nuevas líneas de negocio

Además, el despacho también ha lanzado el área de Nuevas Tecnologías y Protección de Datos, diversificando así su portfolio de servicios y dando respuesta a una demanda creciente del mercado, especialmente en el contexto de pandemia que ha acelerado la transformación digital del tejido empresarial.

En esta misma línea, Selier ha apostado en los últimos meses por potenciar su departamento de Energías Renovables, área desde la que sus profesionales prestan un asesoramiento jurídico integral, altamente especializado y multidisciplinar, particularmente necesario en el desarrollo de proyectos de energías verdes.

El cambio de denominación también coincidirá con la escisión de Grupo Atisa, que responde a los retos planteados en su nuevo plan estratégico, que pretende un crecimiento importante de la compañía, duplicándola en 5 años, incorporando nuevas líneas de negocio y apostando con fuerza por la innovación y la sostenibilidad. "Creemos necesario operar desde sociedades diferentes. Por un lado, la línea de negocio de servicios jurídicos, desde Selier Abogados, y las líneas de externalización de procesos BPO y Consultoría, que seguirá prestándose desde Grupo Atisa, pero siempre manteniendo misma dirección empresarial y valores", señalan desde la firma.

Una firma comprometida

No obstante, el despacho continuará apostando por los mismos valores que, desde sus inicios, han hecho posible su evolución y crecimiento: la búsqueda constante del bienestar, tanto de sus clientes como de su propio capital humano. Y es que, resultado de esta firme apuesta, Selier ha sido reconocido como uno de los mejores despachos de abogados para trabajar en España. Así lo refleja la primera edición del Ranking Best Workplaces Legal 2021, impulsado por Great Place To Work y Gericó, Muro & Asociados, consultora que ahora opera bajo la marca Diferencia Legal.

Además, en los últimos meses la firma ha renovado su compromiso por la defensa de la diversidad y la igualdad de oportunidades a través de diversas alianzas con entidades como Smart Women o Eje&Con, adhiriéndose recientemente al Manifiesto Fundamentos de Igualdad, que apuesta por la equidad real en el sector legal.