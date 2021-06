Women in a Legal World y el Banco de Santander potencian el liderazgo femenino

Women in a Legal World (WLW) ha firmado un acuerdo de colaboración con el Banco Santander para financiar el programa de becas Women Global Legal Leadership en la Universidad de Georgetown de los Estados Unidos, con el cometido de redoblar las sinergias entre las diferentes iniciativas y programas de ambas entidades, dar una mayor visibilidad al talento femenino del sector legal, dentro y fuera de España y apostar por la formación jurídica internacional. De la mano de Georgetown y en formato online, distintas socias de WLW obtendrán una formación de alto rendimiento para el desarrollo de un estilo de liderazgo propio, a través de un programa dinámico y experiencial y sesiones de coaching individual.

En la firma del acuerdo han estado presentes: el anfitrión y Encargado de Negocios de los Estados Unidos de América para España, Conrad Tribble, Gregorio García Torres, responsable de la división Santander Justicia, Alicia Muñoz Lombardía, directora de gobierno, cambio climático, regulación y privacidad, y vicesecretaria del consejo de Santander España; Julia Fernández, Directora Negocio No Residentes y Colectivo del Banco Santander y en representación de Women in a Legal World, Marlen Estévez, presidenta de la organización, Ana Belén Martínez Enguídanos, Secretaria General y Directora de Relaciones Institucionales de WLW, así como Teresa Astolfi, responsable del Área de Internacional de la entidad.

Gregorio García Torres, responsable de la división Santander Justicia, ha resaltado por su parte que "el Banco cree y apuesta firmemente en la necesidad de promover el liderazgo femenino y crear un entorno profesional más igualitario, primero porque es de justicia, pero también porque beneficia a las organizaciones y porque beneficia a la sociedad en general". Esta iniciativa está alineada con el firme compromiso de Banco Santander con la igualdad de género en todos los países en los que opera, para impulsar, empoderar y promover el talento femenino, con el objetivo de alcanzar la igualdad efectiva; un compromiso que sitúa a la entidad entre las 10 empresas más avanzadas del mundo en esta materia según el Índice de Igualdad de Género Bloomberg 2021. Santander, que también está adherido a los Principios de Empoderamiento de las Mujeres de las Naciones Unidas, cuenta con un 40% de presencia femenina en su Consejo de Administración, muy superior al de las grandes empresas cotizadas tanto en España como en Europa y se ha propuesto alcanzar el 30% de mujeres en los puestos de alta dirección en 2025.

Por su parte, Marlen Estévez Sanz, presidenta de Women in a Legal World, subrayó que "para WLW es un privilegio poder contar con el apoyo y el respaldo del Banco Santander en el desarrollo de las distintas iniciativas y proyectos en los que estamos trabajando con el objeto de continuar impulsando el talento femenino en el sector legal. Estoy segura que gracias a este acuerdo vamos a poder promover más eficazmente el cambio en un sector que avanza muy lentamente a la hora de reconocer el papel esencial de la mujer jurista en el mundo del Derecho, particularmente en posiciones de liderazgo y de toma de decisiones al máximo nivel de responsabilidad". Estamos bien, hemos mejorado muchísimo, pero nos queda un gran camino por recorrer. La educación es clave y las nuevas tecnologías nos abren posibilidades que en el pasado no existían. En WLW creemos que "una sociedad que quiera prosperar no puede renunciar al 50% de su talento, por ello, estamos encantados de lanzar y coordinar este nuevo programa de becas con el Banco Santander, en colaboración con la Universidad de Geogetown.

El programa irá más allá de un programa académico tradicional, ya que proporcionará un modelo innovador para promover el aprendizaje experencial y profesional de modo virtual, ya que el plan de estudios combinará cursos académicos que ofrecen marcos teóricos y conocimiento junto con aplicaciones prácticas. Las candidatas que opten por participar en el programa Women Global Legal Leadership tienen que ser miembros de WLW, o candidatas recomendadas por el Banco Santander, profesionales con una trayectoria de al menos 10 años de reconocido prestigio en el sector legal, con capacidad de influencia, que deseen transformar el entorno en el que se desenvuelven para así generar las condiciones que permiten que todos los profesionales, hombres y mujeres, tengan la misma oportunidad de brillar y conseguir el éxito en su carrera. Debemos conseguir un cambio real y efectivo, así como crear una red de influencia jurídica con efecto multiplicador en España, La Unión Europea, Estados Unidos y América Latina.

Impartida por la Universidad de Georgetown, una de las universidades internacionales más prestigiosas del mundo, las participantes obtendrán formación, en modalidad online y en inglés, en materias esenciales para las líderes del futuro como globalización, gobernanza y Competitividad, el Derecho en el escenario de la geopolítica global y las relaciones internacionales, emprendimiento, innovación y startups en el ecosistema del Derecho, liderazgo personal y desarrollo de soft skills, marca personal, resolución de conflictos y desarrollo y presentación de proyectos de liderazgo global y legal en el ámbito privado y sector público.