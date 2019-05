Una ausencia inquietante

Yo no se si los señores Casado, Sánchez, Iglesias y Rivera pudieron, o intentaron al menos, sugerir que en el temario sobre el cual se realizó el llamado debate en TVE 1 y TV3, se incluyesen algunos asuntos específicos que no estuviesen contemplados en dicho temario inicial. La ausencia de cuestiones de política internacional general o sobre la UE fue algo más que clamorosa. Pareciera como si el futuro Gobierno que salga de estas elecciones pensara instalarse en la autarquía o en el aislamiento más extremo. Tal vez piensen que ambos asuntos son pies forzados sobre lo que es totalmente inútil pronunciarse. Se acata lo que hay y punto. Y si eso es así, ¿qué credibilidad van a tener los discursos en la campaña para el Parlamento Europeo?

Con ser graves tales ausencias no lo son tanto como una que amenaza sobre el futuro inmediato de la sociedad industrial y capitalista en la que estamos inclusos como país: el colapso civilizatorio. Estudiosos y estudiosas de esta nueva dimensión devenida del crecimiento económico sostenido, caótico, esquilmador e irracional, como Naredo, Riechman, Sempere Herreros, Narbona, Turiel, Taibo y toda una pléyade de especialistas en la materia, vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo sobre algo que ya tiene fecha prevista de aquí a cuarenta o cincuenta años: el punto de un casi imposible retorno hacia un planeta habitable para la vida y el ser humano. Y todo ello acompañado de conflictos sociales, políticos e internacionales. Y como señal inequívoca del proceso, la consolidación de un fascismo que administrará los escasos y no contaminados recursos en beneficio de los poderosos. ¿Acaso no estamos ya percibiendo las avanzadillas de esa distopía?

El capitalismo globalizado ha entrado en crisis final, pero sus valores siguen siendo hegemónicos

La política no es solamente la administración subjetiva de recursos, energías y voluntades humanas en pos de una sociedad concreta. La política es, sobre todo, previsión, anticipación y construcción de valores, imaginarios y discursos que forjan la voluntad colectiva necesaria para afrontar la tarea de forjar un destino común y los retos que ello supone. Y ello conlleva conocer los términos exactos de un conflicto que se enuncia así: el capitalismo globalizado ha entrado en crisis final, pero sus valores, relatos y presupuestos ideológicos y económicos siguen siendo hegemónicos en universidades, medios de comunicación, fuerzas políticas, sindicales y en una mayoría social. ¿Quién asume políticamente la tarea prometeica de convocar a la génesis de una alternativa desde el interior mismo de la sociedad alienada?

Si la política tiene algún sentido más allá del ejercicio institucional, es en el ejercicio de vigía permanente en el devenir de una sociedad. Y junto a ello la obligación de no ocultar, velar o escamotear a la población la realidad en la que se vive ahora y pueda vivirse en el futuro.