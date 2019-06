Qué ropa utilizar para soportar la ola de calor en la oficina

Yago Gantes Madrid

Este miércoles llega la primera ola de calor del verano. Con aire de origen africano, anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan temperaturas de más de 35 ºC en amplias zonas del interior peninsular pero es bastante probable que se alcancen o superen los 40 ºC en áreas del centro. Un horizonte agobiante para todo aquel que no esté de vacaciones y tenga que ir a trabajar. A continuación, tiene una serie de consejos de estilo para combatir el calor, no perder la elegancia y sobre todo no caer en errores como la camisa de manga corta.

Echar un ojo a la semana de la moda masculina de París es interesante para ir captando tendencias. Así, la próxima temporada primavera-verano 2020 apunta con cada vez más fuerza a los colores pastel, poco investigados por el armario de hombre, como demostraron el viernes pasado las nuevas propuestas en pasarela de Dior y Balmain, pero también la de Louis Vuitton que presentó un desfile en tonos suaves, del blanco al gris, pasando por el rosa palo y azul cielo.

La pasarela siempre está más avanzada que la moda de calle, más cuando se habla de moda masculina. Sin embargo, el blanco, los tonos pastel o gris claro son las mejores opciones para combatir el calor durante episodios de altas temperaturas. A continuación, tiene una serie de consejos para vestir en tonos claros en la oficina.

Camisa blanca o en tonos pastel

Estilismo de Scalpers / Massimo Dutti / Silbon

La camisa blanca es uno de los grandes aliados para pasar un verano caluroso en la oficina. Y además, es muy fácil de combinar, lo hace con casi todos los colores, excepto con blanco y en la mayoría de los casos, con negro tampoco. Cuanto más claro sea el color del pantalón, más casual será el estilismo. El azul marino, el gris y el beige con opciones para no fallar. No se admiten camisas de manga corta y lo mejor para el calor es llevarla por fuera del pantalón, si el nivel de elegancia de la empresa lo permite. Para evitar ir siempre con camisa blanca, otros colores pueden ser el azul claro, amarillo pálido o verde oliva.

Pantalón blanco o en tonos pastel

El pantalón blanco siempre es más complicado de combinar y no le queda bien a todo el mundo.Y al igual que el caso anterior, con camisa blanca no queda bien. Las parte de arriba en color azul claro, o más oscuro, son una opción segura y elegante. Y la gama pastel de los colores verde, amarillo o salmón también es una buena opción. Al igual que un beige o tonos más tierra. En cuanto a estampados, siempre rayas.

Si el pantalón blanco no termina por animarle, el beige de toda la vida es más que perfecto o su versión más de tendencia en tonos tierra.

La americana clara

Silbon / Scalpers / Massimo Dutti /Massimo Dutti

Si hace mucho calor, lo mejor es dejar la americana en casa. Sin embargo, en determinados puestos de trabajo, la chaqueta es obligatoria. Ante esta situación, lo mejor sería abonarse a americanas en tonos beige, verde oliva o tierra, que combinan a la perfección con el pantalón blanco o beige (sí el traje beige siempre es una buena alternativa). Sin embargo, si estos colores resultan demasiado claros en determinadas esferas, al igual que en el caso anterior, las americanas en tonos azules son las más idóneas.

El salvoconducto del gris

Si lo de los tonos blancos, beige y crudos no le termina de cuajar. El gris claro es una gran alternativa para mantener la elegancia y poder abandonar durante el verano el azul marino, el negro o gris marengo. Así, el traje de color gris es una opción tanto para ir a trabajar como para acudir a bodas, bautizos y comuniones.

Tejidos

Los tejidos 100 por naturales serán los más cómodos y transpirables. Así, el algodón, la lana fría o el lino son las mejores elecciones. Respecto al lino, es importante decir que no se debe ir con un look totalmente de lino, pues daría un aspecto demasiado cómodo y hippie. Además, para los que no terminen de verse con lino, debido a sus bellas arrugas, hay opciones en el mercado que mezclan este material con tejidos sintéticos, lo que hace que se arruguen menos.

Zapatos

A pesar del calor, el zapato color negro siempre será acertado. No obstante, los verdaderos protagonistas de esta época del año son los zapatos color cuero y burdeos. Los verdes y azules también tienen su hueco pero para estilismos más arriesgados. En cuanto a la forma, el zapato predilecto del verano es el mocasín. Sin embargo, si está abonado al zapato con cordones, en primavera resulta interesante cambiar el color de los cordones por tonos más suaves o llamativos.

Sobre si llevar o no calcetines dependerá del outfit elegido y el código de vestimenta de la empresa. El traje oscuro exige calcetines, en cambio los trajes claros o las combinaciones de chaqueta pantalón permiten abandonarlo. Sin embargo, es importante conocer que solo los mocasines menos armados y de piel más suave pueden utilizarse sin calcetines.