El chef tres estrella Michelin Dani García:"McDonald's también hace gastronomía"

Yago Gantes Madrid

Dani García está de despedida. En unos pocos meses, en concreto en octubre, abandonará la esfera Michelin. Una decisión valiente, arriesgada y para algunos inteligente, que tomó poco después de recibir las ansiadas tres estrellas. Sin embargo no se va de vacío, el cocinero tiene dos marcas de restauración potentes, Bibo y Lobito de Mar, que pretende expandir por toda España y resto del mundo. Un nuevo rumbo que se cimenta en una cocina sincera, tradicional y en hacer negocio. "Hay mucha más gente con éxito económico que no son cocineros de estrella Michelin que con estrella Michelin, habría que hacérselo mirar".

Llegar a esta rotunda decisión no ha sido ni sencillo ni alegre. El cocinero confiesa, sin reservas, que lo ha pasado mal. Aunque ahora esté en el momento más dulce de su vida profesional, García pasó épocas -año 2012 y 2013- donde dudaba si el mundo de la creatividad y la alta cocina merecían la pena. Momentos de dificultades empresariales y cierres en plazas como Nueva York, pero que le sirvieron para aprender que ni la alta gastronomía lo es todo ni Michelin un valor seguro de éxito. "En aquella época vi que al final me hace tan feliz hacer un menú de 20 euros que uno de 150 euros", comparte con este medio. "Se puede ser creativo y hacer una cocina de 15 o 20 euros. La creatividad no solo tiene que ver con el dinero y con las élites", añade.

Esta relación tragicómica con la alta cocina fue más allá, porque el cocinero confesó que empezaba a estar harto de la alta cocina y que era un chef al que también le gustaba hacer croquetas. Sin embargo, este sentimiento no impidió que antes de decir adiós, besase el santo y consiguiera las tres estrellas. Una vez conseguido, una vez probado, a otra cosa.

McDonald's

Otro gigante americano, quizá más grande que Nueva York, fue otro punto de inflexión en la carrera de Dani García. El éxito que obtuvo en 2015 con la hamburguesa que hizo para McDonald's, Bibo, le hizo ver que el mundo de la gastronomía es muy amplio y variado.

Hamburguesa Bibo

"Con ellos tengo una relación superpositiva desde hace cuatro años y sigo teniendo contacto, porque fue un proyecto que me cambió la visión del mundo, ya que ellos también son gastronomía", sentencia. Lo cierto, la apuesta por el business y la democratización de la gastronomía son cualidades que describen al gigante de la comida rápida y que encuentran su espacio en la esencia y la visión del Grupo Dani García. Además, la relación entre Dani y McDonald's no tiene fecha de finalización. Una hamburguesa de filete empanado es una idea que el chef deja caer.

Menú 'Madre'

La alianza entre el chef marbellí y McDonald's ha sido tan importante que el menú degustación Madre, con el que despide su restaurante tres estrellas y que se podrá degustar hasta el mes de octubre, incluye la hamburguesa Bibo. Una decisión fiel a su vida profesional, que agradece el comensal y que, además, ayuda a comprender el nuevo rumbo profesional que emprende.

Anchoa con trufa, uno de los platos del menú Madre

Otros platos destacados de este menú, un homenaje a la carrera del cocinero, a la persona que le inspiró y despertó el amor por la cocina de siempre y a Andalucía, son la anchoa con trufa. "Por lo simple que es, pero que enseña lo que se puede conseguir con solo dos productos", asegura.

Y también el de ajoblanco malagueño con huevas de arenque y gambas. Un plato que le cambió la vida, porque fue donde se percató de que si combinas deliberadamente determinados ingredientes consigues un resultado diferente, que puede alcanzar un sabor desconocido.

El futuro

A Dani García, además de en RTVE con su programa de cocina diario, lo veremos al mando del Grupo Dani García. Un conglomerado de restaurantes, con las marcas Lobito de Mar y Bibo, que pretende hacer crecer por el resto de España... y del mundo.

De momento, son Bibo Madrid, Bibo Marbella y Lobito de Mar, también en su ciudad natal. Las próximas aperturas pasan por Lobito de Mar Madrid, Bibo Tarifa y Bibo Qatar, aunque ya tiene en mente abrir en Londres y Nueva York, para poder quitarse la espinita.

También está la próxima apertura de Leña by Bibo, donde ahora está su restaurante tres estrellas. Un futuro profesional más business, que también le permitirá disfrutar más de su familia.