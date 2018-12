Yago Gantes Madrid

El chef malgueño Dani García fue el gran vencedor de la Gala de la Guía Michelin 2019 que se celebró el pasado 21 de noviembre. Su restaurante de Marbella fue el único nuevo tres estrellas de la Guía España y Portugal de 2019. Sin embargo, el próximo otoño, antes de que se presente la edición de la guía del 2020, el malagueño se despedirá de este restaurante para convertirlo en un steak house, con las hamburguesas como protagonistas.

El laureado cocinero, en una entrevista a La Vanguardia, ha declarado que esta decisión no significa que quiera devolver las estrellas porque "se las quiere quedar para siempre". De hecho, García asegura al mismo medio que sus reconocimientos en la guía son lo mejor que le ha pasado en su vida profesional. Sin embargo, esta sorprendente decisión se debe a que quiere seguir haciendo una comida para todos los públicos y todos los presupuestos. Lo cierto, el precio del menú degustación de su restaurante de Marbella ronda los 250 euros.

Los inspectores de la guía destacaron que Dani García había obtenido la máxima distinción gracias a su manera única de reformular la cocina andaluza en clave contemporánea, haciendo que cada elaboración narre una historia diferente en base a un producto que enlaza con la tradición local. También han precisado que les ha gustado en particular el juego de contrastes, fiel a la teoría del chef de la "cocina contradicción", así como la puesta en escena de buena parte de sus platos.

Renuncia a las tres estrellas

Aunque esta no es una renuncia a las tres estrellas Michelin, no es la primera vez que un restaurante quiere desligarse de la famosa guía francesa. Lo cierto, fue el pasado año fue la primera vez en la historia en que un restaurante pedía expresamente abandonar la guía. Fue Sébastien Bras, hijo del mítico Michel Bras, que dijo que su intención era cocinar con mayor libertad y menos presión. No obstante, Ángel Pardo, responsable de comunicación de la empresa francesa en España, recuerda que "Michelin no presiona a nadie".

El problema de la rentabilidad de la alta cocina

Conseguir que un restaurante estrella Michelin sea rentable es la tarea de muchos. La chef Carme Ruscalleda, también con tres estrellas Michelin y que se retira este año, sentenció a este medio que la rentabilidad de un restaurante de alto nivel "es inviable" .

"Hay que estar dispuesto a trabajar en otras áreas gastronómicas para salir a un precio de mercado correcto sin que se resienta el proyecto o tu discurso culinario. Hay que estar dispuesto a trabajar más y colaborar en otros espacios para que tu propuesta sea sólida, sea impecable, para que la casa esté confortable y para que no falte ninguna persona del staff", explicó a este medio.

Una opinión compartida con otros colegas del sector. María Marte, que también abandonó las cocinas del Club Allard con dos estrellas Michelin, relató a este medio lo complejo que es la alta cocina y las horas de dedicación que necesita.

Los nuevos trabajos de los estrellas Michelin

Como mencionaba Carme Ruscalleda, los chef que gestionan restaurantes de alta cocina se ven obligados a abrir su campo profesional para hacer rentable sus primeras marcas. Uno de los ejemplos más claros fue la aparición de los gastrobares, establecimientos que están a caballo entre restaurantes y bares y que inicialemente vieron al luz como las segundar marcas de chefs con estrellas Michelin. Es el caso Estado Puro de Paco Roncero, uno de los primeros gastrobares. Sin embargo, poco queda ya de esa idea porque estos locales y sobre todo los nuevo navegan entre la estrella Michelin y el postureo.

Otra de las tendencias que siguen los chefs de alta cocina es convertirse en chefs ejecutivos de los restaurantes de grandes cadenas hoteleras. La propia Carme Ruscalleda lidera las cocinas del hotel Mandarin Oriental, Barcelona, y para este año 2019 ha presentado los menús especiales para esta época de Navidad.

Así, el futuro de Dani García, además de sus restaurantes, está en la televisión. El cocinero va a estrenar en TVE un programa diario de cocina cuyo objetivo será enseñar a preparar platos sencillos.