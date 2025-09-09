La exposición del centenario de Disney llega a Madrid el 1 de octubre

La exposición que conmemora el centenario de Disney llegará a España el próximo 1 de octubre con más de 250 piezas distribuidas en nueve galerías y 14 instalaciones interactivas para disfrutar de clásicos como Blancanieves y nuevos lanzamientos como Marvel y Star Wars. La madrileña Fundación Canal -en la Sala Castellana 214- acoge la parada en España de la gira mundial de la muestra Disney: The Exhibition. 100 Años de Magia, que propone un viaje por los archivos oficiales de la compañía, que desde hace 55 años atesoran muy diversos objetos como dibujos, maquetas, vestuario, utilería y esculturas, según han informado los organizadores.

Después de su paso por ciudades como Filadelfia, Múnich, Londres, Chicago, Kansas City, Seúl y París, la exposición en Madrid contará con tesoros como el caballo del tiovivo de 'Mary Poppins' (1964) -utilizado por la Leyenda de Disney Dick Van Dyke-, o el vestido rojo de 'Cruella' (2021), que lució la actriz Emma Stone.

Otros objetos emblemáticos que se exhibirán son los libros del atrezo original de 'Cenicienta' (1950) y 'Merlín el Encantador' (1963), la zapatilla de cristal de la versión de 'Cenicienta' de 2015, el casco de Iron Man de la película 'Vengadores: Infinity War' (2018), o también el conjunto de Indiana Jones en 'Indiana Jones y el Dial del destino' (2023).

Esculturas gigantes con las que fotografiarse junto a Mickey Mouse, la familia Parr ('Los increíbles'), Goofy o el Hada Madrina de Cenicienta se incluyen en este homenaje que, además de los objetos del archivo, permitirá a los visitantes acceder a las experiencias inmersivas, como un paseo por Main Street USA (Calle principal de los parques Disney).

Los visitantes estarán guiados por actores profesionales que compartirán historias y destacarán momentos clave del recorrido, en el que habrá juegos y otras actividades en una muestra pensada para toda la familia y cuyas entradas salen a la venta este martes.