Gal Gadot culpa a la presión de Hollywood "para hablar mal de Israel" del fracaso de Blancanieves en taquilla: "A veces ganas, a veces pierdes"

La expectación por la nueva adaptación de Disney del Blancanieves era máxima. Tras varios meses desde su estreno, todo apuntaba a que la película sería un éxito rotundo; sin embargo, los datos en taquilla no han sido los esperados. Recientemente, una de sus protagonistas, Gal Gadot, que interpreta a la malvada reina en el remake, habló sobre el tema y culpó a Hollywood de ejercer "presiones políticas" sobre los famosos para posicionarse en contra de Israel. La actriz israelí se mostró "muy decepcionada" con el poco apoyo recibido.

Gadot explicó en una entrevista en la televisión israelí que estaba segura de que la película iba a ser un gran éxito: "Estaba convencida de que esta película iba a ser un hit enorme. Y luego sucedió lo que pasó", haciendo referencia a los ataques del 7 de octubre y a la controversia que se generó en torno a la situación en Israel. La actriz israelí detalló que, como ha ocurrido en distintos sectores, existe una presión sobre los famosos para pronunciarse en contra de Israel: "Y lo que siguió, como saben, pasó en muchas industrias, incluido Hollywood, hay presión sobre los famosos para hablar en contra de Israel".

Sobre el impacto en la taquilla, la intérprete reconoció que le decepcionó el resultado: "Me decepcionó que la película se viera tan afectada y que no tuviera éxito en los cines", aunque intentó restarle dramatismo al asunto: "Así es la vida. A veces ganas, a veces pierdes", espetó. También habló abiertamente de su posicionamiento en cuanto a todo lo que está pasando en su país natal: "Siempre puedo explicar y tratar de dar contexto sobre lo que está pasando aquí, y siempre lo hago. Pero, al final, cada uno toma sus propias decisiones", explicó.

Gal Gadot gave a big interview tonite on Israeli TV, on the pressure in Hollywood to speak out against Israel pic.twitter.com/fBNuLAmeFt — Betar Worldwide (@Betar_USA) August 16, 2025