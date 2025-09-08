Un influencer gastronómico prueba los 'patatones' asados que triunfan en Alcalá de Henares y opina: "La gente se enfada cuando se acaban"

En la Comunidad de Madrid contamos con varios sitios emblemáticos donde cada cucharada o bocado podría decirse que es historia. Si pensamos en ellos, seguro que nos viene a la mente la mítica Chocolatería San Ginés o cualquier bocadillo de calamares de la Plaza Mayor. No obstante, pese a que los más conocidos se sitúen en la gran ciudad, a las afueras de la capital encontramos grandes joyas, como esta de Alcalá de Henares, que presume de tener las patatas asadas más famosas y deliciosas de España.

Se llama El León Patatón y se ubica en el centro histórico de la ciudad. Este local se ha ganado la fama a pulso con sus 'patatones' de prácticamente un kilo. Y es que, han demostrado que, pese a que esta receta se suela asociar con la feria, también tienen un hueco en el día a día. Recientemente, el influencer gastronómico, Cocituber, se ha acercado hasta allí para comprobar de primera mano si su fama la merecen y tras ello, tiene un veredicto claro.

Las patatas asadas más famosas de España

A las puertas del local siempre hay cola y es por eso por lo que precisamente han instalado un contador con el número de patatas que quedan disponibles. "Ahora mismo quedan 75 patatas y cuando se acaben, cierran", explica el creador de contenido gastronómico al inicio del vídeo. La medida es clara y con ella pretenden acabar con los posibles conflictos pues, como aseguran desde El León Patatón: "La gente se enfada cuando se acaban".

Con opciones disponibles entre los 5,50 € y los 10 €, los clientes pueden disfrutar desde el sabor más básico, con aceite, sal y pimienta, hasta las más originales, como la de pulpo, la mexicana con carne de ternera o la carbonara. Y lo mejor de todo es que su sabor no deja indiferente a nadie: "Que guay, yo nunca había probado una patata así...Normal que lo peten tanto", comenta Cocituber tras el primer bocado.

A lo largo del vídeo se puede ver cuáles son las diferentes opciones de 'patatones' que ofrecen y cuál es su opinión de cada una de ellas, aunque todas van en la misma línea: "Es una auténtica barbaridad".