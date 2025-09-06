Jeremy Allen White pasa de The Bear a The Boss: llega el biopic de Bruce Springsteen

Durante años, Jeremy Allen White (de 34 años) fue reconocido principalmente por su papel como Philip "Lip" Gallagher en Shameless, la extraordinaria serie de creada por John Wells a partir del fantástico original británico. Encarnó durante más de una década al hermano mayor de la familia disfuncional que se ganó un lugar en la cultura popular televisiva. Sin embargo, a pesar de su talento, gran parte del reconocimiento mediático recayó en el genial William H. Macy, intérprete del patriarca alcohólico de los Gallagher, cuya carrera lo llevó a seis nominaciones al Emmy y dos al Globo de Oro. Incluso la bella Emmy Rossum, brillante como Fiona, recibió menos aplausos de los que merecía, a pesar de ser el motor dramático (y sensato) de la historia.

Tras la salida de Rossum al final de la novena temporada, White continuó hasta el cierre definitivo en 2021. Shameless, la serie más exitosa y extensa de Showtime, pero la transición no fue sencilla para el actor, todo un sex symbol. Durante meses, su carrera parecía estancada, con un futuro incierto. Ese panorama cambió radicalmente el 23 de junio de 2022, cuando Hulu estrenó The Bear. White asumió el papel de Carmy Berzatto, un chef que hereda una humilde sandwichería tras el suicidio de su hermano. La interpretación fue recibida con ovaciones inmediatas, y el actor, por primera vez, se colocó en el centro de los reflectores. Su energía frenética y vulnerabilidad lograron un equilibrio que conquistó a la crítica y al público, hasta el punto de valerle tres Globos de Oro y dos premios Emmy, con posibilidades de sumar un tercero en la inminente edición.

La serie, además, multiplicó su popularidad internacional. En España, su vida privada fue objeto de titulares debido a su relación con la cantante Rosalía, tras la ruptura de esta con Rauw Alejandro. Sin embargo, White decidió aprovechar su nuevo estatus para probarse en el cine. Primero lo hizo con El clan de hierro, de Sean Durkin, en la que interpretó a un luchador de la familia Von Erich. Aunque su actuación fue celebrada, la película no logró catapultarlo hacia el Oscar como se había anticipado.

Ahora, su destino cambia gracias a Springsteen: Deliver Me from Nowhere, dirigida por Scott Cooper. Presentada en el Festival de Telluride, la película se centra en un episodio clave de la vida de Bruce Springsteen: el momento de crisis personal y creativa que desembocó en la grabación de Nebraska, uno de los discos más singulares de su carrera. White encarna a un Springsteen en pleno conflicto interno, mientras Jeremy Strong interpreta a su mánager, decidido a rescatarlo de la depresión. La propuesta es un retrato íntimo de un artista enfrentado a sus fantasmas. Según los críticos que asistieron al estreno, con la presencia del propio Springsteen en la sala, White logra un trabajo sorprendente, no solo por su entrega emocional, sino también porque canta él mismo varias piezas, tras meses de preparación musical. El reto recuerda al que Scott Cooper ya planteó a Jeff Bridges en Corazón rebelde, filme que le dio al veterano actor su primer Oscar. En este caso, el director confió en que la autenticidad de White superara la inevitable comparación física con "The Boss", y los primeros comentarios sugieren que la apuesta resultó exitosa.

White es el actor de moda: ha concluido el rodaje de Enemies, de A24, donde comparte protagonismo con Austin Butler en un thriller que mantiene en secreto quién interpreta al asesino y quién al detective. Además, presta su voz a Rotta el Hutt en la próxima película de Star Wars centrada en The Mandalorian y encabeza The Painted Bride, cinta animada que lo tendrá como figura central. Además, se encuentra en negociaciones para participar en la esperada secuela de La red social, que dirigirá Aaron Sorkin (El Ala Oeste de la Casa Blanca), junto a Mikey Madison, reciente ganadora del Oscar por la deslumbrante Anora.