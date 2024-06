Famosos La historia de amor de Bruce Springsteen y Patti Scialfa tras 33 años casados: The Boss llega a Madrid

Bruce Springsteen & The E Street Band 2024 World Tour llega este martes a Madrid

Hasta 126 agentes de la Policía Municipal de Madrid garantizarán la seguridad en los conciertos que va a llevar a cabo Bruce Springsteen en el estadio Cívitas Metropolitano de la capital los días 12, 14 y 17 de junio. Todo está preparado para el regreso de The Boss a España. En su paso por el país, el legendario cantante también recaerá por Barcelona, donde actúa el 20 y 22 de junio de 2024 en el Estadio Olímpico Lluis Companys. Todo enmarcado en Bruce Springsteen & The E Street Band 2024 World Tour, un auténtico espectáculo que los amantes del rock y de su música esperan como agua de mayo y que por un momento vieron peligrar debido a los problemas en la voz del artista de 74 años y otros problemas de salud, pues el rockero de Nueva Jersey ha sido diagnosticado recientemente de una enfermedad de úlcera péptica, que afecta al revestimiento interno del estómago y al intestino delgado.

Springsteen sonríe durante su gira mundial pero también en la personal, pues ya suma 33 años de matrimonio junto a Patti Scialfa. Los dos se conocieron en 1984, cuando ella se incorporó a la E Street Band. Pero en octubre de aquel año el corazón de Bruce estaba ocupado por una bella modelo de 24 años. Tan pirado estaba por la joven católica (como él) que dicen fue entonces cuando se machacó durante meses en el gimnasio.

Julianne Phillips era una supermodelo y a su edad ya ganaba cerca de 2.000 dólares al día gracias a sus trabajos con la mejor agencia del planeta: Elite decidió llevarse a una de sus joyas a Los Ángeles para que probara fortuna en el cine y la televisión, donde hizo carrera poco después.

Mientras la pelirroja de origen siciliano hacía méritos para ser admitida en la E Street Band, Bruce no la prestaba tanta atención como a otra chica. Él movía los hilos para que su modelo favorita actuase en el videoclip de Glory Days. La canción fue grabada en 1982, aunque el vídeo fue publicado en 1985. El cantante estaba loco con Julianne. La maniquí y el rockero, que son como la versión americana de la tonadillera y el torero de aquí, se casaron en mayo de 1985.

Pero si Bruce estaba loco por Julianne, una vez le puso el anillo su amor empezó a desmoronarse. Si alguien puede decir que no hay mayor enemigo de la pasión que el matrimonio esa es Julianne. No lo decimos nosotros: el propio cantante describe aquellos sentimientos en los temas que conformarían The Tunnel Of Love, trabajo publicado en 1987 y que es una oda a la muerte de su cariño por su primera esposa.

No tardó el autor de Born in the USA en recuperar la ilusión con su compañera Patricia Scialfa, ya que ese mismo año inició el romance con la multinstrumentalista, tal y como recogen las publicaciones de la época. No obstante, el cantante seguía casado con la modelo, de la que se divorció en 1989.

Para Patti era el hombre con el que quería pasar su vida y tener hijos. Y lo hizo realidad. Primero decidió aparcar sus aspiraciones musicales, hasta el punto de posponer la publicación de un disco propio, para entregarse en cuerpo y alma a Springsteen. No sólo se instaló en su casa, sino que decidió acompañar al cantante por todo el mundo, de nuevo como miembro de la E Street Band. A partir de entonces, no se separarían casi para nada.

Pese a que obtuvo en 1989 el divorcio de la modelo Julianne Phillip, quien triunfó como actriz a mediados de los 90 con la serie Hermanas, el Boss se resistió inicialmente a formalizar su amor con la pelirroja. De hecho, llegó antes el primer hijo de la pareja, Evan, que nació en julio de 1990, una vez tuvo el divorcio de su primera esposa, pero antes de que decidiera casarse de nuevo en junio de 1991. Sólo ellos -católicos- saben si tomaron la decisión de oficializar su unión por el nuevo embarazo de Patti, ya que el segundo hijo del matrimonio, la amazona Jessica, nacería siete meses después de la boda.

Los Springsteen cerraron el cupo familiar con Samuel Ryal, que nació en 1995 y decidió meterse a bombero hace unos cuantos años en Nueva Jersey. En julio de 2022, Sam hizo a Bruce y a Patti abuelos por primera vez cuando nació su hija Lily Harper en 2022.

La imagen de buen americano y esposo fiel que ha logrado perfilar Bruce con sus himnos está oscurecida por la sombra de la infidelidad: el engaño ha planeado sobre el cantante en más de una ocasión, aunque sólo una joven ha salido a la palestra para dar detalles: Anne Kelly apareció en 2010 y se dijo que había mantenido un affaire con el artista después de que ambos se conocieran en un gimnasio.

La prensa sensacionalista de Estados Unidos no tardó en hacer sangre del supuesto romance, mientras que el Boss y Patricia se agarraban a sus creencias cristianas para salvar su matrimonio. Al menos, eso dio a entender Anne Kelly durante su tournée mediática. Quizá sea éste el motivo por el que Patti Scialfa no ha vuelto a dejar que su marido se vaya de gira sin la E Street Band, donde ella toca casi todo y por supuesto vigila al Jefe.