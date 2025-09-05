Blanca Suárez y Eduardo Noriega, juntos en este thriller psicológico, adaptación de la novela de Juan Bolea

Blanca Suárez y Eduardo Noriega protagonizan Parecido a un asesinato, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Juan Bolea que lanzó en 2015 y que se estrenará en octubre bajo el mismo título. Dirige la cinta Antonio Hernández.

Bolea arma en Parecido a un asesinato (Al Revés) un thriller que encuentra en Gijón el escenario de un crimen. Allí vive Eva Enciso. Una mujer fuerte pero vulnerable, que regenta una galería de arte. Tensión y secretos rodean la vida de la protagonista, cuya muerte revela un oscuro pasado familiar y personal.

El autor explora en los recuerdos de familia, la identidad de cada uno de sus miembros y la salud mental, terreno donde aflora el trastorno raro de la paramnesia reduplicativa (una alteración de la memoria que provoca en quien la padece la sensación de duplicidad de un lugar, un objeto o una persona). También, aborda las relaciones de poder, la traición y la manipulación emocional.

En la trama también figuran Nazario Goyena, un escritor en crisis; Álex, un adolescente con un talento extraordinario y episodios de confusión mental; y Margarita Leal, la coordinadora de la galería. A medida que la investigación avanza, se desvelan episodios traumáticos y secretos que desafían la percepción de la realidad. Bolea nos embarca en un crimen y un thriller psicológico de suspense policial que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la mente. También es autor de La melancolía de los hombres pájaro, El síndrome de Jerusalén y Orquídeas negras.

Parecido a un asesinato

Juan Bolea

Alrevés

280 páginas

8 euros