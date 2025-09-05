Escapada de septiembre a Granada. El Claustro, en el Hotel Palacio de Santa Paula, Autograph Collection, estrena nuevo menú ejecutivo. Un formato en tres pases diseñado para tanto para los que visitan la ciudad de la Alhambra por trabajo o por ocio.

El menú, disponible a partir del 15 de septiembre, se servirá como almuerzo entre semana, de lunes a viernes. Se reeditará con diferentes opciones en función de los productos de mercado y de temporada, con predominio de la gastronomía de la comarca granadina y recetas tradicionales.

En pleno centro de Granada, el Hotel Palacio de Santa Paula ofrece al visitante un interiorismo monumental y un patio exterior bajo arcos centenarios. Junto al Albaicín y Sacromonte, cerca de la catedral y de la Capilla Real y de los Jardines del Triunfo, El Claustro mantiene una carta sobresaliente con sabores de la tierra y un menú gastronómico con diez pases con maridajes.

Para abrir boca, destacan el refrescante y ligero tartar de atún rojo Balfegó con gazpacho de naranjas del Valle; los tomatillos embotaos con sopa de hierbabuena y nieve de queso montefrieño. En el apartado de principales, descubrimos platos como las espinacas esparragadas con caldillo de ajopollo y huevos de codorniz escalfados, el bacalao confitado con fritailla de tomate encominada, encurtidos y pil-pil, el rodaballo con ajetes y la trucha de Riofrío. En carnes, el solomillo de vaca pajuna. Para cerrar, postres como la tartita de queso con sorbete de mango de la Costa Tropical y el pastelito de chocolate y cardamomo con sopa fría de té paquistaní.

El Claustro, en el Hotel Palacio de Santa Paula. Granada

En el antiguo Convento de Santa Paula

El Claustro se encuentra situado en el antiguo refectorio del Convento de Santa Paula, que da nombre al hotel. Se trata de uno de los mejores cinco estrellas de Granada, que se construyó sobre esta obra maestra restaurada y renovada. Declarado monumento histórico y artístico por su valor arquitectónico, el establecimiento hotelero se levanta sobre Santa Paula y la Casa Morisca, de los siglos XVI y XII, respectivamente. Cuenta con 72 habitaciones. El Claustro se encuentra en Gran Vía de Colón, 31. Granada.