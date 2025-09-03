Estrenos de septiembre en el Museo Lázaro Galdiano: fotografías de la vida de barrio y la escultura del icónico Kelly de Hermès

El Museo Lázaro Galdiano de Madrid arranca septiembre con estrenos. Seleccionamos dos citas que nos llevan por el trabajo de una de las artistas más sobresalientes de la fotografía chilena, Julia Toro; y por la escultura. Las piezas lucirán en el jardín del centro expositivo que se convertirá este año en sede de la 16 edición de Apertura Madrid Gallery Weekend.

Arranca esta visita en la fotografía de la chilena Julia Toro a chilena, Julia Toro (Talca, 1933). La exposición, Estado fotográfico, dentro de la programación de PHotoESPAÑA cuyo país invitado es Chile, nos sumerge en la vida de barrio y en la cotidianidad de los vecinos que lo habitan. Hasta allí nos lleva la fotógrafa que retrata la fragilidad humana, a través del amor, la memoria, el dolor y la ausencia.

Una colección de 60 imágenes en las que Julia Toro documenta ese día a día de la vida con elegancia, sin que su presencia interfiera en los acontecimientos que cristaliza en sus imágenes. Una mirada e íntima al mundo que la rodea. Muchas de las instantáneas de la selección documentan los años del Chile de la dictadura de Pinochet, entre 1973 y 1990. Otras son ejemplos de su trabajo inspirada en el erotismo. Toro es una de las pocas fotógrafas que ha cultivado el desnudo masculino. Desde el 11 de septiembre al 9 de noviembre.

©Julia Toro

Esculturas en el jardín: Apertura Madrid Gallery Weekend

Como decíamos, el Jardín de Parque Florido, en el Museo Lázaro Galdiano, se convertirá en sede de la 16 edición de Apertura Madrid Gallery Weekend. El espacio se transformará en una sala expositiva al aire libre gracias a una muestra escultórica de 14 artistas representados por las galerías pertenecientes a Arte Madrid. En el recorrido, destacan la obra en loza y esmalte de Julio Galindo (Veta Gallery), el "Recuerdo de un tulipán" en bronce patinado de José Cháfer (Galería Álvaro Alcázar) y la pieza de acero de June Crespo (Galería Ehrhardt Flórez). La obra de alabastro de Monique Bastiaans (Galería Freijo) lucirá en la puerta del museo. En la explanada del jardín, junto a la Biblioteca, las cartografías de Alex Hernández & Ariamna Contino (Galería El Apartamento), y junto a la gran escalinata, la que presenta la Galería Travesía Cuatro gracias a Donna Huanca. Esta exposición se puede visitar desde el 11 de septiembre al 26 de octubre. El Museo Lázaro Galdiano de Madrid está en la calle Serrano, 122.

Arturo Berned. CABEZA II, Plancha de acero corten de 5 mm. Acabado oxidado. Fernández-Braso

Candy Kelly, diseño de Hermès en su icónico color naranja