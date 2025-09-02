Ni al vapor ni salteadas con ajo: las judías verdes tendrán mucho mejor sabor si las preparas como la chef francesa Laurent Mariotte

Pese a que las judías verdes se alzan como uno de los alimentos más saludables, es cierto que no le gustan a todo el mundo o, por lo menos, no saben cómo prepararlas adecuadamente. Si eres de esos, te alegrará saber que existen algunas recetas con las que realzar su sabor natural y conseguir que queden deliciosas. Porque sí, comer verduras no tiene por qué ser aburrido y mucho menos un suplicio.

Salteadas con un poquito de ajo, acompañadas de unos taquitos de jamón, en un revuelto de verdes, con salsa de tomate... Existen múltiples recetas y formas de preparar estas verduras aunque la chef francesa Laurent Mariotte afirma conocer la mejor.

La mejor manera de cocinar las judías verdes

Si quieres que las judías verdes se acaben convirtiendo en tu alimento favorito, la chef francesa sabe cómo conseguirlo. Lejos de ser la triste guarnición que acompaña a otros ingredientes deliciosos, esta verdura de color verde tiene un gran potencial. Para Mariotte, una forma ideal de prepararlas es en ensalada, ya que nos permite disfrutar de ese toque crujiente que tienen.

Lo que no todo el mundo sabe es que las judías verdes combinan a la perfección con los higos. Esta fruta dulce y sabrosa contrasta muy bien con el toque salado de las judías y que crea un plato de lo más interesante para el paladar. Junto a esta fruta, que acaba su temporada ahora en septiembre, la chef añade queso y una vinagreta deliciosa.

Lo mejor de todo es que es una receta muy sencilla, que se prepara sin ningún esfuerzo y que el resultado es digno de chef, por supuesto.

| Fuente: Istock

Receta de ensalada de judías verdes e higos

Ingredientes:

500 gr de judías verdes

6 higos frescos

120 gr de queso de oveja

40 gr de almendras enteras

1 cucharadita de miel

1 cucharada de vinagre balsámico

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Preparación:

Recorta las judías. Cocina en una olla con agua hirviendo y sal durante unos 8 minutos aproximadamente. Después, sumérgelas en un recipiente con agua helada un par de minutos más. En un bol, mezcla las judías con el resto de los ingredientes. Prepara el aderezo con la miel, el vinagre balsámico y el aceite de oliva. Añade y mezcla bien. Mientras, en una sartén tuesta las almendras hasta que estén doradas.