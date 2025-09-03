La cena deliciosa que preparo cuando no quiero complicarme en la cocina: con tres ingredientes y en pocos minutos

Seguro que en más de una ocasión te ha sucedido que, después de un largo día de trabajo, lo último que te apetece es pasar tiempo en la cocina preparando la cena. Ante ello, existen recetas que son de lo más sencillas y que, por supuesto, se preparan en pocos minutos para que no exista ninguna excusa posible. El ingrediente estrella de esta receta es la patata, muy socorrida y versátil. Y es que, con un par de ingredientes más, conseguimos un pastel de patata que está para chuparse los dedos.

Una receta sencilla, deliciosa y en pocos minutos

Si tuviéramos que destacar algún beneficio que nos han traído las redes sociales, sin duda alguna, sería la de comunicar. Y no solo informar, sino también compartir esos trucos, recetas o incluso métodos de cocina que muchas veces habían caído en el olvido y que no está de más recordar. Paula Monreal, más conocida como @paufeel, ha conseguido hacerse un hueco en este sector compartiendo cientos de ideas de cenas, aperitivos y trucos que facilitan la vida en la cocina.

En esta ocasión, en su última publicación ha compartido la receta para conseguir un pastel de patata relleno de jamón y queso. Si en tan solo 15 segundos es capaz de explicar el paso a paso, esto ya nos da una pista de su bajo nivel de dificultad. La creadora de contenido nos explica que solo se necesitan tres ingredientes, patata, jamón y queso, para conseguir este bocado delicioso. "Si eres fan de las patatas, tienes que hacerlo porque queda buenísimo. Crujiente por fuera y súper jugoso por dentro", explica en la descripción.

Y aunque haya algún que otro comentario cuestionando si las patatas así quedan crudas o no, la experta en cocina recuerda que el truco está en poner el fuego bajo, cortar las patatas muy finitas y tapas la sartén para que cree un 'efecto horno'.

Receta de pastel de patata, queso y jamón

Ingredientes:

1 patata

3 lonchas de queso

1 taza de queso rallado

2 lonchas de jamón cocido

Preparación:

Lava y corta una patata con la ayuda de una mandolina. No hace falta que le quites la piel. En una sartén a fuego medio, añade una base de queso rallado y encima otra capa de rodajas de patatas. Añade también el relleno, en este caso las lonchas de queso y el jamón cocido, y termina con otra capa de patatas y queso rallado. Tapa la sartén y cocina a fuego bajo durante 10 minutos por cada lado.