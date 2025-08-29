Uno de los lugares más hermosos del planeta: una sorprendente joya escondida, considerada una de las 7 maravillas de Portugal

Nuestro país vecino, Portugal, goza de multitud de lugares sorprendentes, que nada tienen que envidiar a otros países, pero que no son tan conocidos ni están tan masificados. Un de estos ejemplos son las Grutas de Mira de Aire, la cueva turística más grande Portugal, una auténtica joya escondida considerada una de las 7 maravillas de Portugal.

Esta cueva se sitúa en el municipio de Porto de Mós (Leiria), y se encuentra muy cerca de lugares algo más conocidos para los turistas españoles, como pueden ser Fátima o Nazaré, por lo que se convierte en un lugar indispensable al que ir si visitamos Portugal.

Se trata de un tesoro bajo tierra de fácil acceso y cuyo precio es de 8,20 euros en adultos y de 4,90 euros en niños mayores de 5 años, por lo que es una actividad accesible para todos los bolsillos.

En su interior encontraremos escaleras y un espacio bien señalizado para poder adentrarnos en esta maravilla, donde se puede apreciar cómo cae el agua en su interior, erosionando las rocas y dando lugar a formas que parecen sacadas de un cuento.

Durante el recorrido, de aproximadamente 1 hora de duración, existe la posibilidad de que un guía vaya informando sobre todo lo que tienes que saber de esta cueva, que además se encuentra iluminada y ambientada para que la experiencia sea totalmente satisfactoria.

Los guías solo hablan en inglés y en portugués, pero en el precio de la entrada se incluye una audioguía que cumple con la misma función, pero en otros idiomas, por lo que no existe ningún impedimento por el idioma.

Según recogen desde Tramando Viajes, las Grutas de Mira de Aire tienen en su interior algunas cosas tan sorprendentes como:

Huesos de animales del periodo cuaternario.

de animales del periodo cuaternario. Un púlpito .

. Una gran galería .

. Pozo y joyería.

Rocas con multitud de formas.

con multitud de formas. Un lago al final de la ruta.