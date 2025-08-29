Olvídate del pan rallado: su alternativa queda extracrujiente, es más saludable y la recomiendan los chefs

Si por algo se caracteriza nuestra gastronomía es por su gran variedad de platos, entre los que destacan sus sabores más tradicionales y aquellas combinaciones novedosas que estallan en la boca. Y es que, más allá de la innovación, siempre bienvenida, hay algunas cosas que nunca cambian y que ocupan un hueco irremplazable, como un buen filete empanado.

Ahora bien, aunque durante toda la vida se ha hecho con harina y pan rallado, hay un truco muy simple y efectivo que están incorporando los mejores chefs en sus cocinas y con el que los filetes quedan más crujientes y jugosos.

El truco que ha revolucionado el empanado tradicional

Si por algo se caracteriza un buen empanado es por quedar crujiente y dorado, mientras el interior del filete se mantiene jugoso. No obstante, conseguir que quede así no siempre es fácil, por lo que dar con el truco es importante para que no se convierta en una "suela de zapato" o se desprenda durante la fritura. Lo que no todo el mundo sabe es que, más allá de la clásica receta, es posible conseguir el empanado perfecto utilizando aquellas tortitas de maíz que tienes olvidadas en la despensa.

Este alimento se alza como una alternativa saludable y muy útil si por ejemplo no dispones del clásico pan rallado. Ahora bien, aunque es posible adaptar este truco con cualquier tipo de tortitas, las mejores son las de maíz, pues retienen menos aceite y no se queman fácilmente en la sartén. Además, es perfecto para personas con intolerancia al gluten y el resultado es muy similar al que ofrece el famoso panko japonés.

| Fuente: Istock

El paso a paso

Se trata de una técnica muy sencilla, por lo que no encontrarás ningún impedimento o problema durante el proceso. Lo primero que debes hacer eso seleccionar los ingredientes necesarios y colocarlos cerca de ti: un huevo, aceite para freír, cuatro tortitas de maíz y el filete que quieras empanar.

A continuación, machaca las tortitas de maíz con la ayuda de algún procesador de alimentos o con un mortero. Lo ideal es que queden en trozos muy pequeños. Después, salpimienta el filete, reboza en el huevo batido para después empanar el filete por ambos lados con las tortitas de maíz machacadas.

Ya tan solo quedará freír el filete. Recuerda que lo mejor es contar con una sartén con abundante aceite muy caliente. El tiempo dependerá de lo mucho o poco que quieras que se dore el rebozado, aunque es importante que controles para que no se queme.