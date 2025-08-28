Receta de bollitos de tomate y queso: sin harinas y con solo seis ingredientes

El mundo de la gastronomía sea tan extenso es precisamente uno de sus puntos fuertes. Cuando parece que ya no quedan recetas que probar y has caído en la monotonía semana tras semana, aparece un nuevo plato, aperitivo o postre con el que descubrir nuevos sabores y texturas. Por supuesto, hay algunas recetas más complicadas que otras, aunque en realidad no hace falta pasar mucho tiempo en la cocina para disfrutar de un buen bocado.

Estos bollitos de queso y tomate son el ejemplo perfecto. Porque a veces en la simplicidad y en los sabores de siempre está el éxito.

Una idea fácil, deliciosa y en pocos minutos

Una vez más Paula Monreal, más conocida como @paufeel en redes sociales, ha compartido una receta sencilla y deliciosa. Nada más hay que ver el vídeo para animarse a hacerla y es que estos bollitos de queso y tomate tienen una pinta estupenda.

No obstante, lo mejor de todo es que se trata de una receta muy fácil de preparar, pues lo hay que reunir unos cuantos ingredientes, todos muy básicos, y mezclarlos hasta conseguir la masa. Después al molde y al horno, y en apenas unos minutos la cocina comenzará a oler de maravilla.

Así que si te declaras fan del pan, como ella misma dice, no tienes excusa para probar estos bollos que no llevan harina, son fáciles de digerir y se hacen en pocos minutos.

Cómo preparar bollitos de tomate y queso

Ingredientes:

4 huevos

80 gr de leche en polvo

15 gr de levadura en polvo

1 cucharada de ajo en polvo o cebolla

12 tomates secos sin hidratar

1 taza de queso mozzarella rallado

Preparación:

Mezcla los huevos con la leche en polvo, el ajo y la levadura. Añade los tomates picados y el queso, mezcla bien. Vuelca la masa en los moldes y cocina en el horno a 180ªC durante unos 15-20 minutos. En la freidora de aire, 8-10 minutos a 170ªC.