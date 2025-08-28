Red Velvet para uno: el postre más sencilla con solo tres ingredientes y en menos de 5 minutos

La cocina puede dar muchas alegrías, sobre todo cuando se prepara un dulce delicioso para el que apenas se ensucia nada. Es por ello que esta receta de Red Velvet para uno se ha hecho tan popular en redes sociales. No son pocos los que se han animado con el "pastel de terciopelo" desde que se hizo tan popular en el siglo XX.

Un postre con historia

Es algo incierto el origen de esta tarta, pero a día de hoy siguen siendo populares varias teorías. La principal es que surgió en Estados Unidos y de la receta que hoy se conoce solo tenía la textura. Su color rojo llegaría años más tarde, cuando durante la Gran Depresión, y con la escasez de alimentos, se empezó a usar el jugo de la remolacha.

El resultado sería una tarta que ahora se vende casi como producto de lujo. Sin embargo, esta receta compartida por Alberto Ugarte, @ugar90 en redes, se convertirá en un básico delicioso para endulzarte.

Ingredientes

2 huevos

2 cucharadas de queso crema

Media remolacha

Paso a paso

No puede ser más sencillo. Pon los ingredientes en un vaso medidor (se puede añadir azúcar o miel para darle un punto más dulce) y se baten bien hasta conseguir una textura homogénea y sin grumos. Pon la mezcla en una taza normal y llévalo al microondas 4 minutos a potencia media. Con cuidado porque quema mucho, desmolda en un plato y se puede acompañar de toppings como yogur griego, frutos secos o unos arándanos.