Bruce Springsteen publica la inédita 'Lonely Night in the Park' por los 50 años de 'Born to Run'

Sony Music ha celebrado el 50.º aniversario de Born to Run, el emblemático álbum de Bruce Springsteen publicado el 25 de agosto de 1975, con el lanzamiento de la canción inédita Lonely Night in the Park, grabada durante las legendarias sesiones en los estudios Record Plant de Nueva York.

La pieza, considerada en su día para formar parte del disco, llega ahora por primera vez con calidad de estudio mejorada. En ella, además de la voz de Springsteen, participan músicos de la E Street Band como Roy Bittan (piano), Garry Tallent (bajo), Steven Van Zandt (guitarra) y Max Weinberg (batería). El productor Ron Aniello ha añadido guitarras adicionales para esta versión definitiva.

Lonely Night in the Park se había escuchado de forma no oficial en 2005 a través de E Street Radio, pero nunca había contado con una publicación oficial. El tema ya está disponible en plataformas digitales como Apple Music, acompañado de una selección de fotografías inéditas del fotógrafo Eric Meola, tomadas durante la sesión de portada del álbum.

El lanzamiento se enmarca dentro de las celebraciones por el medio siglo de un disco fundamental en la carrera del músico de Nueva Jersey. Born to Run fue el tercer álbum de estudio de Springsteen y supuso un giro decisivo tras la tibia acogida de sus dos primeros trabajos. Con apenas 25 años, el artista construyó un álbum épico, influido por Roy Orbison, Bob Dylan y el "muro de sonido" de Phil Spector, que lo catapultó al éxito internacional y se convirtió en un referente del rock.

Las conmemoraciones por el aniversario incluyen también actividades académicas, exhibiciones y conciertos especiales. Además, este verano Springsteen publicó la caja Tracks II: The Lost Albums, con siete discos y 83 canciones inéditas grabadas entre 1983 y 2018, reforzando un año de celebraciones alrededor de su legado.

La crítica ha recibido con entusiasmo el nuevo tema, destacando su tono melancólico y su cercanía estilística al posterior Darkness on the Edge of Town. Para muchos, la publicación de "Lonely Night in the Park" supone no solo un regalo para los seguidores más fieles, sino también una oportunidad única para volver a la energía creativa de uno de los momentos más decisivos de la historia del rock.