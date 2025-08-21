Daddy Yankee estará en la Semana Billboard en Miami para hablar de su reinvención tras dejar la música por la fe cristiana

El retiro espiritual de Daddy Yankee no parece haber terminado, pero quiere compartirlo con su público. El cantante puertorriqueño, que se despidió de la industria musical en 2022 para dedicar su vida a la fe cristiana, ha vuelto. Ahora se hace llamar DY y estará presente en la Semana Billboard de la Música Latina 2025, que será del 20 al 24 de octubre en Miami Beach.

Así lo comunican desde Billboard, que informan que, por primera vez desde que anunció su adiós musical en un concierto en San Juan, Puerto Rico, DY participará en el panel El poder de la reinvención, una sesión "íntima y reveladora" en la que "reflexionará sobre su carrera legendaria, la evolución de su arte y cómo prepara su próximo capítulo". Un regreso que supone "otro capítulo trascendental en la historia", según Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard.

Ramón Luis Ayala Rodríguez (su nombre real) anunciaba su retiro tras más de 30 años de carrera y ser considerado El rey del reguetón para dedicarse a hacer música cristiana. "Su camino de reinvención no solo es inspirador, sino también profundamente relevante para la nueva generación de artistas y fanáticos por igual", declaró la ejecutiva.

Y en julio de este año demostró que estaba realmente sumergido en este nuevo estilo musical con Sonríele, la canción que lanzaba bajo el nombre DY como jugada estratégica, para evitar darle regalías a su exesposa, de quien se divorció en febrero tras casi treinta años de matrimonio y dos hijos en común. "Esto no se trata de un regreso. Se trata de una conexión", explicaba el puertorriqueño entonces. "La vida no es perfecta, pero hay que sonreír a pesar de todo… Es mi forma de decirle a la gente que no se rinda, que valore lo pequeño y que nunca deje que le quiten la alegría".

La Semana de la Música Latina de Billboard 2025

La Semana de la Música Latina de Billboard 2025, considerada el encuentro más importante de la industria de la música en español, será en octubre en el teatro Fillmore Miami Beach, la ciudad donde se gestó la internacionalización de artistas latinos hace más de tres décadas.

Al evento asistirán también cantantes como Pablo Alborán, Silvana Estrada, Anuel AA, Guaynaa, Ela Taubert, Carín León, Gloria y Emilio Estefan, Goyo, Grupo 5, Laura Pausini, Luis R. Conriquez, Myke Towers, Netón Vega, Ozuna y Venesti.