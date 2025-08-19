La cantante argentina Tini regresa a la pantalla diez años después de 'Violetta' con 'Quebranto': dónde ver la serie

La argentina Tini (28) se ha hecho un nombre propio tan fuerte en la industria musical que hay muchas personas que desconocen -o se han olvidado- de su anterior trayectoria como actriz. Ahora, la cantante vuelve a la pantalla con Quebranto, un thriller con el que regresa a la actuación diez años después de interpretar al personaje Violetta en la serie infantil de Disney que la catapultó a la fama. Quebranto está disponible desde el 15 de agosto de manera internacional por 'streaming' en exclusiva en Disney+, con seis episodios ya disponibles.

Martina Stoessel (su nombre real) presentaba en la capital de México su nuevo trabajo acompañada de sus compañeros de reparto. "Vengo bastante a México por trabajo, siempre me encanta la energía de la gente, no hay grises y son recontra apasionados (…) Ha sido muy lindo poder filmar en Argentina y en algunos lugares de México. Ojalá la vida me dé la oportunidad de poder volver a trabajar en México", explica.

La historia de Quebranto sigue a Miranda Sanguinetti (Tini Stoessel), una talentosa pianista que fue adoptada y criada en Argentina. Tras la muerte de su madre adoptiva, Miranda comienza a hacerse preguntas sobre su verdadera identidad. Esa búsqueda la lleva de regreso a México, su país natal, donde se enfrenta a secretos oscuros, una red criminal y un pasado que amenaza con destruirla. A lo largo de seis episodios, la serie explora la lucha de Miranda por descubrir la verdad, mientras se ve atrapada en un mundo de intrigas y violencia.

Además de la cantante de La Niña de la Escuela, la ficción cuenta con un elenco internacional junto a figuras como Darío Grandinetti en el papel de Jacinto, Érica de la Vega como Lucía, Diego Klein como Javier, Mónica Lairana como Carmen, María del Carmen Félix como Patricia, Cecilia Chiarandini como Rosa y Miguel Rodarte en la piel de Tomás.

Elenco de 'Quebranto'.

"Quebranto fue un desafío, lo último fue Violetta, fue hace mucho tiempo. Me he dedicado mucho a la música. Estaba teniendo un momento en lo personal en el que necesitaba espacio, otro aire. Tenía ganas de volver a actuar, pero se necesita mucho tiempo (…) y llegó en un momento indicado en el que me volví a enamorar de la actuación", expresó la cantante sobre su etapa actual.

Tini ha tenido que enfrentarse por primera vez a escenas de sexo o de acción en esta producción, algo que define como "una experiencia nueva" que ha preparado junto al director mexicano Bernardo de la Rosa. "No había vivido algo así desde mis 14 años. Hay escenas duras en las que por ejemplo se trata la salud mental. Después de filmar necesitaba llorar cinco minutos y volver, que a veces resulta difícil, pero la producción siempre estuvo pendiente. Fue una experiencia muy linda", explicó en la presentación.

Así, la argentina indica que es la primera vez que encara a un personaje cercado a su edad, lo que significa que los conflictos y las dinámicas "son más profundos", ya que también las vive desde más cerca. "Por primera vez me toca un personaje cercano a mi edad. Eso significa que los conflictos y las dinámicas son más profundas. Sí creo que será un antes y después en mi carrera, lo que no quiere decir que lo otro sea menos importante", finaliza.