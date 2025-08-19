Tacos de berenjenas, una receta mucho más sabrosa de lo que crees: perfecta para una cena ligera y en apenas 5 minutos

Pensar lo que se va a cocinar para la semana puede ser algo aburrido y complicado, pero si se hace bien se ahorrarán varios quebraderos de cabeza. Es por ello que los tacos de berenjena cremosos son una de las opciones más sencillas para tenerlos preparados o hacerlos en apenas 5 minutos.

El beneficio de esta cena (aunque se puede colocar como aperitivo) es que es fresca y ligera, ideal para el verano. Se trata de un plato propio de la cocina Mediterránea oriental, concretamente de Grecia y Turquía donde las berenjenas acompañadas de salsas cremosas suelen ser la base de varios platos.

Estos "tacos" se presentan como un dip para el queso, pero se pueden adaptar a cualquier ingredientes para hacer una especie de "libritos" de berenjenas.

Ingredientes

Una berenjena grande (aproximadamente 300 g)

100 g de harina de trigo

Una pizca de sal (más un poco extra para purgar la berenjena)

150 ml de aceite para freír

120 g de queso crema

Una cucharada de eneldo fresco muy picado (o media si es seco)

Medio limón

20 g de nuez picada

Paso a paso para los tacos

Lo primero es preparar bien la berenjena cortándolas en láminas no muy finas, deben tener la consistencia para aguantar como "masa de taco" tras cocinarse. Ponlas en un bol con sal y deja reposar unos minutos para que pierda parte de ese amargor. Mientras ve preparando la salsa crema: mezcla el queso junto con eneldo picado y el jugo de limón y bate bien. Sigue cocinando las berenjenas en la sartén a fuego medio-alto. Primero cubre ligeramente las rodajas de berenjena con harina y ponlas a freír por ambos lados hasta que estén doradas. Déjalas sobre papel de cocina para que absorban los excesos de aceite. A la vez que esperas a que se enfríen, para que sean un poco más manejables, ve picando las nueces y ponlas en un bol. Es el momento de montar: rodaja de berenjena, capa de queso, dobla por la mitad como un taco y adorna la parte de fuera con la nuez picada por encima. Esto le dará un toque crujiente.