Tacos de berenjenas, una receta mucho más sabrosa de lo que crees: perfecta para una cena ligera y en apenas 5 minutos

Pensar lo que se va a cocinar para la semana puede ser algo aburrido y complicado, pero si se hace bien se ahorrarán varios quebraderos de cabeza. Es por ello que los tacos de berenjena cremosos son una de las opciones más sencillas para tenerlos preparados o hacerlos en apenas 5 minutos.
El beneficio de esta cena (aunque se puede colocar como aperitivo) es que es fresca y ligera, ideal para el verano. Se trata de un plato propio de la cocina Mediterránea oriental, concretamente de Grecia y Turquía donde las berenjenas acompañadas de salsas cremosas suelen ser la base de varios platos.
Estos "tacos" se presentan como un dip para el queso, pero se pueden adaptar a cualquier ingredientes para hacer una especie de "libritos" de berenjenas.
Ingredientes
- Una berenjena grande (aproximadamente 300 g)
- 100 g de harina de trigo
- Una pizca de sal (más un poco extra para purgar la berenjena)
- 150 ml de aceite para freír
- 120 g de queso crema
- Una cucharada de eneldo fresco muy picado (o media si es seco)
- Medio limón
- 20 g de nuez picada
Paso a paso para los tacos
- Lo primero es preparar bien la berenjena cortándolas en láminas no muy finas, deben tener la consistencia para aguantar como "masa de taco" tras cocinarse. Ponlas en un bol con sal y deja reposar unos minutos para que pierda parte de ese amargor.
- Mientras ve preparando la salsa crema: mezcla el queso junto con eneldo picado y el jugo de limón y bate bien.
- Sigue cocinando las berenjenas en la sartén a fuego medio-alto. Primero cubre ligeramente las rodajas de berenjena con harina y ponlas a freír por ambos lados hasta que estén doradas. Déjalas sobre papel de cocina para que absorban los excesos de aceite.
- A la vez que esperas a que se enfríen, para que sean un poco más manejables, ve picando las nueces y ponlas en un bol.
- Es el momento de montar: rodaja de berenjena, capa de queso, dobla por la mitad como un taco y adorna la parte de fuera con la nuez picada por encima. Esto le dará un toque crujiente.