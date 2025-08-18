Entre pozas y paredes rocosas: la ruta del Sendero Acuático que tienes que hacer sí o sí este verano

En verano las playas de España son uno de los sitios favoritos para escapar del calor, pero no es la única opción que hay en nuestro país. Es por ello que los que quieran relajarse de la rutina y el ajetreo del día a día pueden recurrir a una ruta "del agua" para empaparse de la naturaleza que hay en el sur de la península.

Se trata del Sendero Acuático del Arroyo Bocaleones, al norte de la provincia de Cádiz. Este itinerario, perfecto para todos los niveles, se encuentra concretamente en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

Esta ruta tiene una distancia de poco más de seis kilómetros, algo muy factible para hacer en un día. Lo bueno de este itinerario es que en su mayor parte se hace acompañado de tramos de río, por lo que es ideal para una jornada en esta época estival.

Este paseo en plena naturaleza, entre paredes rocosas y pozas, es el sueño de cualquier amante de la naturaleza. La partida se encuentra en el municipio de Zahara de la Sierra y todo el camino está perfectamente señalizado, por lo que apenas supone dificultad para los principiantes. En apenas tres horas se habrá completado y todavía queda tiempo para disfrutar de las vistas en la que es una de la mejores rutas de Andalucía.

La Garganta Verde

Para ir más allá, al estar en un Parque Natural, se debe pedir un permiso. Este autoriza el paso por arroyo y pozas de agua cristalina, pero este punto ya es de dificultad alta. Para solicitar la pertinente autorización se puede acceder directamente a la página web de la Garganta Verde.

Hay que tener en cuenta que no se podrán hacer todos los tramos, ya que en verano hay muchos riesgos de incendios y puede ser peligroso. Lo que si está permitido todo el año, tal como recoge la Diputación de Andalucía es "el recorrido completo incluido el descenso del barranco".

Se debe recordar que al tratarse de un espacio protegido no se puede acceder con animales de compañía y se debe prestar mucha atención durante todo el trazado por suelos resbaladizos, caída de árboles o sus ramas, gravilla o climatología adversa.