Andrés Arconada recomienda 'Horizontes de grandeza', el wéstern dirigido por William Wyler que reflexiona sobre la madurez

Los años 50 dieron un buen puñado de películas de género bastantes importantes, entre ellas Horizontes de grandeza, de nuevo un western épico en donde no sólo la trama sino los propios exteriores donde fueron rodados la convirtieron en una película memorable. Empezando por su director, todo un maestro y uno de los mejores artesanos de la época que era capaz de dirigir cualquier género y hacerlo bien, William Wyler, un grande que dirigió películas tan distintas como Vacaciones en Roma, Ben-Hur o la propia Horizontes de grandeza.

Wyler supo una vez más rodearse de un reparto impecable encabezado por Gregory Peck, Charlton Heston, Jean Simmons, Carroll Baker y secundarios de lujo como Burl Ives, que se llevó el Oscar a mejor actor de reparto. El director, aunque no estaba muy conforme con la novela en la que está basada, se obligó a dirigirla reescribiendo sus diálogos una y otra vez, tanto que casi vuelve locos a los actores que apenas dormían pendientes de los continuos cambios del libreto. No obstante, la historia no cambió en esencia, nos sitúa en Texas donde un capitán de navío retirado (Peck) viaja desde el Este a las vastas llanuras de Texas para casarse con Pat (Carroll Baker), la hija de un rico ganadero.

El choque entre nuestro protagonista, un hombre pacífico, culto y educado, y los violentos y toscos rancheros era inevitable. No sólo tendrá que enfrentarse con el capataz Steve (Heston) sino que incluso su novia se sentirá decepcionada ante su pasividad. Entretanto, el padre de la chica y el clan rival luchan encarecidamente por el control del agua para que pueda beber el ganado. En medio la otra chica (Simmons), propietaria de las tierras por donde pasa el agua. Este es sólo el inicio de un film que habla de muchas cosas, como la honradez, el honor y la búsqueda de la armonía. Es sobre todo, al menos yo la veo así, una reflexión sobre la madurez dentro de un marco que la hace grandiosa hasta convertirse por momentos en épica. Presenta a los personajes con habilidad y deja que los temas fluyan de manera natural.

En este western para adultos los paisajes del suroeste noteamericano son fundamentales para el desarrollo de la historia convirtiéndose en un personaje central, como refleja el propio título. En cuanto a los actores, todos ellos brillan con fuerza, empezando por Charlton Heston, que parece estar en su salsa interpretando a un personaje chulesco y visceral, hasta Gregory Peck, el prototipo de hombre reservado pero de gran capacidad que da vida a un hombre pacífico con el que hay que tener cuidado si te metes con él. Inolvidable la secuencia de la pelea entre ambos personajes, de lo mejor de la película.

No me puedo olvidar de la música, sus primeros compases son ya historia del cine y eso que al director no le gustaba y estuvo a punto de quitarla. De nuevo te pido que enciendas tu pantalla y disfrutes de una gran película. Horizontes de grandeza la podéis ver en Filmin y Prime Video.