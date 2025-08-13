La ruta de Sendero Azul 2025 para principiantes que tienes que hacer sí o sí: un oasis natural en verano con sombra, pozas y un entorno único

El interior de España cuenta con lugares realmente sorprendentes que son perfectos para una escapada hasta en verano. Hay que dirigirse al corazón de Extremadura para conocer una manera diferente de hacer un turismo bastante más tranquilo que el de costa: una ruta que transcurre junto al cauce del río Ruecas.

Se trata del Desfiladero del río Ruecas, en el municipio de Cañamero (Cáceres). Es un rincón que forma parte de la comarca de Villuercas-Ibores-Jara, declarada Geoparque Mundial por la UNESCO. Además, en 2025 ha sido reconocido como Sendero Azul, un programa de ámbito nacional que galardona la recuperación y puesta en valor de senderos e itinerarios que promueven la educación ambiental y el disfrute sostenible de nuestro entorno.

Características

La baja dificultad hace de este camino, perfecto para quien busca sombra, vegetación cerca del río y la posibilidad de darse un buen baño, una escapada para hacer con los más pequeños de la casa.

Para entrar a la senda hay distintos puntos de acceso como la carretera de Cañamero, la de Berzocana o desde el barrio de La Jarilla. Una vez dentro el recorrido te llevará cerca de distintas cuevas con pinturas rupestres como la de Álvarez, el abrigo de los Vencejos o la cueva de Rosa.

Sin embargo, el verdadero aliciente para hacer esta ruta en verano son sus zonas de baño: el conocido como charco de la Nutria, una zona oficial de baño y zona recreativa para vecinos y visitantes. Junto a la charca se pueden encontrar restos de antiguos molinos harineros y un poco más allá la presa del Cancho del Fresno.

La ruta

El inicio propuesto para esta ruta comparte salida con la de "Isabel La Católica", cerca del pueblo de Logrosán carretera EX102. Desde allí se pueden ver unos carteles informativos que terminan descendiendo con el cauce del Arroyo Valbellido.