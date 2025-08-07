Cómo disfrutar de una comida 'gourmet' en la playa en pocos minutos: tres recetas ligeras, deliciosas y fáciles de preparar

Con la llegada del mes de agosto, las vacaciones de muchos ya están aquí o quedan a la vuelta de la esquina. Además de aprovechar esos días para recorrer nuevos rincones del mundo, hay quienes prefieren desplazarse hasta la playa y disfrutar del olor a salitre y el sonido de las olas del mar. Si eres de este segundo grupo, sabrás de primera mano que el momento de decidir qué llevar de comer puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza, sobre todo si queremos huir de la mítica ensalada de pasta.

Y es que, aunque pensemos que las opciones son realmente limitadas, no es así. MOWI nos demuestra que con un simple lomo de salmón podemos preparar recetas totalmente diferentes y disfrutar de una comida deliciosa mientras nuestra piel se broncea bajo el sol.

1. Ensalada de salmón con arroz, aguacate y mango

Ingredientes:

Un lomo de salmón

Arroz

Aguacate

Mango

Zanahoria

Rábano

Zumo de limón

Sal y aceite al gusto

Esta receta es una de las más fáciles de preparar. Refrescante y ligera es una opción estupenda para los días más calurosos. Únicamente deberás preparar el salmón, ellos recomiendan hacerlo a baja temperatura con hierbas aromáticas, cocer el arroz según las instrucciones y añadir el resto de ingredientes troceados. Después, añade un chorrito de aceite de oliva, zumo de limón y sal.

| Fuente: MOWI

2. Hamburguesa de salmón, canónigos y col

Ingredientes:

Un lomo de salmón

Pan brioche de hamburguesa

Pepinillos en rodajas

Col lombarda rallada

Canónigos frescos

Mayonesa

Limón

Sal y pimienta al gusto

Para estas hamburguesas de salmón, cocina el pescado a la plancha junto con un chorrito de aceite durante unos 2-3 minutos por cada lado. Después, tuesta ligeramente el pan brioche y prepara la salsa con la mayonesa y unas gotitas de zumo de limón y pimienta. Tras ello, monta la hamburguesa con el resto de ingredientes y disfruta.

| Fuente: MOWI

3. Macarrones con salmón y salsa ligera de tomate

Ingredientes:

Un lomo de salmón

Macarrones

Tomate natural triturado

Cebolla

Ajo

Perejil fresco

Aceite de oliva

Por último, para esta receta, cocina los macarrones siguiendo las instrucciones del paquete. Mientras, trocea la cebolla y el ajo y sofríelos en una sartén hasta que estén dorados. Añade el tomate triturado, salpimienta al gusto y cocina a fuego medio durante unos 10 minutos. Corta el salmón en dados y agrégalo a la salsa durante un par de minutos más.

Después, incorpora la pasta y mezcla bien para que se integren los sabores.

| Fuente: MOWI