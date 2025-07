El Festival de San Sebastián homenajea a la actriz Marisa Paredes en el cartel de su 73 edición

El Festival de Cine de San Sebastián homenajea a la actriz Marisa Paredes, fallecida el pasado diciembre, en el cartel de su 73 edición, que se celebrará del 19 al 27 de septiembre. Además, entregará un Premio Donostia honorífico a la productora Esther García, al cumplirse cuatro décadas de la creación de la compañía El Deseo.

El Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera ha acogido este miércoles el acto de presentación de los carteles de esta edición que firma el estudio donostiarra Wallijai a cargo del director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, y la responsable de Comunicación del certamen, Ruth Pérez de Anucita.

"Por octavo año consecutivo, una gran figura de la cinematografía contemporánea protagoniza un cartel que desde 2018 ha estado presidido por los retratos de Isabelle Huppert, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Sigourney Weaver, Juliette Binoche, Javier Bardem y Cate Blanchett", han anunciado tras desvelar la imagen oficial de este año con Marisa Paredes vestida de fiesta, en un cartel diseñado por el estudio donostiarra Wallijai a partir de una instantánea tomada por el fotógrafo Manuel Outumuro en Madrid en el año 2000 para el especial de Navidad de la revista Fotogramas.

Los carteles de las secciones de esta edición mezclan fotografías de siluetas de personas de diversos géneros y edades e ilustración, jugando con la idea de que todas y todos llevamos distintas películas en nuestro interior. Cada póster incluye referencias más o menos expresas a diferentes géneros: al drama (New Directors), al cine bélico (Horizontes Latinos), al romántico y al musical (Zabaltegi-Tabakalera), a la ciencia ficción (Perlak), al anime (Nest), al terror (Culinary Zinema), a las historias de aventuras (Zinemira) y al western (Made in Spain).

A estos carteles se sumarán próximamente los tres de la iniciativa Klasikoak, que desde 2024 agrupa bajo la misma marca tres propuestas: la retrospectiva Klasikoak, que este año estará dedicada a la guionista estadounidense Lillian Hellman; la sección Klasikoak del Festival, y el ciclo de la Filmoteca Vasca que se desarrolla entre octubre y diciembre en Bilbao, San Sebastián, Pamplona, San Juan de Luz y Vitoria.

Rebordinos ha recordado que será la segunda vez que Paredes protagonice el cartel del Festival, ya que en 2006 fue representada como 'La dama de Shanghai'. El autor de la fotografía, Manuel Outumuro, emocionado, ha recordado a Paredes como una de esas musas que "no se encuentran cada día". "Algunos actores no saben como son y no saben ser ellos mismos ante la cámara, pero Marisa venía y te decía 'esto es lo que hay, a ver qué puedes hacer', ante lo cual un fotógrafo se crece", ha explicado, para añadir que eso "solo lo consiguen unos pocos, los que tienen talento, están muy seguros de sí mismos y dan toda su confianza y entrega al que está al otro lado de la cámara".

Premio Donostia

En la presentación Rebordinos ha anunciado que la productora Esther García (Cedillo de la Torre, Segovia, 1956) recibirá un Premio Donostia honorífico. García, que ha trabajado en más de un centenar de producciones, se enroló en 1986 en la productora El Deseo, creada un año antes por los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, y que ahora cumple cuatro décadas.

Previamente trabajó de secretaria, ayudante o jefa de producción en películas como 'Pim, pam, pum ¡Fuego!' (Pedro Olea, 1975), que compitió en la Sección Oficial de San Sebastián; 'Siete chicas peligrosas' (Pedro Lazaga, 1979), 'Sé infiel y no mires con quién' (Fernando Trueba, 1985), 'El año de las luces' (Fernando Trueba, 1986), 'La vida alegre' (Fernando Colomo, 1987) o 'El juego más divertido' (Emilio Martínez Lázaro, 1988).

A partir de su primera colaboración con Pedro Almodóvar en la película 'Matador' (1986), García ha sido una pieza fundamental en todos los proyectos posteriores del director manchego, al tiempo que ha destacado por su compromiso feminista.

Recuperación de carteles

Por otro lado, el Festival de San Sebastián continúa alimentando su archivo histórico con nuevas incorporaciones a su fondo. Entre los carteles que faltaban por recuperar en condiciones óptimas figuraban los de 1959 y 1971, correspondientes a la séptima y decimonovena edición, respectivamente.

El Zinemaldia ha adquirido ambos posters de colecciones privadas de Londres y Madrid, respectivamente, y los ha restaurado digitalmente tras haber superado la fase de conservación curativa e instalación.

El primero de los carteles es obra de Alfredo Tienda y se lanzó en la imprenta Valverde de San Sebastián en el año en que ganó la Concha de Oro The Nun's Story (Historia de una monja, 1959), de Fred Zinnemann, y el segundo, creado por Navarro y editado en la imprenta madrileña Edicolor, es el de la edición en que triunfó Le genou de Claire (La rodilla de Claire, 1971), de Éric Rohmer.