Sir Tom Jones ruge en Starlite Marbella: el incombustible Tigre de Gales, de 85 años, de gira por España

It's Not Unusual, Delilah y los cinematográficos What's New Pussycat y Thunderball (tema oficial de la franquicia James Bond del año 1965) sonarán en Starlite Occident Festival (Marbella, Málaga). Sir Tom Jones, de 85 años, el Tigre de Gales, desembarca en el Auditorio marbellí y alza el telón este 5 de agosto.

Será una noche de gloria con el torrente de voz de esta estrella galesa inmortal que ha transitado por todos los géneros, desde el pop y el rock hasta el soul, country, rhythm and blues, blues, blue-eyed soul, gospel y baladas. En Marbella recala con los hits de su discografía y su inquebrantable carisma, que le han acompañado a lo largo de más de seis décadas. Arrancamos la setlist de la noche con el mencionado sencillo It's Not Unusual, que el año de su lanzamiento, en 1965, se convirtió en un éxito número uno en el Reino Unido. Seguimos con What's New Pussycat, tema de la película homónima dirigida en 1965 por Clive Donner con un repartazo sideral encabezado por Woody Allen, Peter Sellers, Peter O'Toole y Romy Schneider.

Tom Jones, en Starlite Marbella

En 1968 llegó su éxito Delilah, que arrasó en Reino Unido, en Estados Unidos, Alemania y Suiza con su toque flamenco y su melodía pegadiza con aires de música de salón y esa voz de crooner inigualable que le otorga un tono dramático al tema.

Acompañado de orquesta y coros, interpretará la también mencionada Thunderball. Poderosa y rotunda, la canción del galés nos evoca, irremediablemente, a la película Operación Trueno, dirigida en 1965 por Terence Young con Sean Connery como el Agente 007, Claudine Auger y Martine Beswick. Más hits sesenteros: Green, Green Grass of Home, de 1967.

Las escalas de Mister Jones

Su inmenso carisma le valió para transitar hacia la balada y explorar en los 70 hacia una estética de crooner moderno con guiños al pop y al soul. De los 80 rescatamos su Kiss, con Art of Noise, un cover del exitazo de Prince. Otro gigante. También, Sex Bomb. Este corte, de 1999, es un sí o sí en Starlite. En su año de lanzamiento y en los posteriores, este poderoso single rompía las pistas de baile de media Europa, desde España, Alemania, Italia y Reino Unido hasta Francia.

Considerado uno de los mejores artistas de todos los tiempos, Tom Jones tiene en su aval 100 millones de discos vendidos. Nombrado en 2006 Caballero de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, el Tigre de Gales afronta una gira con varias escalas españolas que le llevará después a Cap Roig Festival en Palafrugell (Girona) el 7 de agosto; al Real Club Náutico de Castellón (9 de agosto); a Chiclana de la Frontera, al Concert Music Festival (el 11 de agosto); y a la Plaza de Toros de Alicante (13 de agosto).