Una escapada a la Ibiza más rural: descubrimos el destino ideal para desconectar y conocer la auténtica esencia de la isla

Este enclave singular, con más de 300 años de historia, fue transformado en 2003 por Tina Soriano y Lucas Prats, como homenaje al abuelo de este último, en un proyecto familiar, que respira respeto por la tradición y amor por la tierra.

Lo que un día fue una casa de labranza se ha convertido, gracias al talento del arquitecto ibicenco José Torres y un equipo de interioristas y artesanos locales, en un refugio de 25 habitaciones, 14 de ellas villas privadas, que combinan el confort contemporáneo con el encanto rural pitiuso.

Por todo ello, Can Lluc, que ha sido elegido "Establecimiento turístico independiente más exclusivo de España" en los Premios Mencey Futurista 2025, es mucho más que un alojamiento, es una invitación a reconectar con la naturaleza, a saborear la gastronomía local elaborada con productos de kilómetro 0, siguiendo las recetas tradicionales, a descansar en camas balinesas bajo el cielo mediterráneo o a dejarse llevar por la calma de su zona wellness, su piscina de diseño o su jacuzzi seductor.

Gracias a los detalles cuidadosamente restaurados de su mobiliario, cada rincón de Can Lluc habla de Ibiza: de su historia, de su luz, de su arte y de sus raíces.

En los fogones de su madre y de su abuela

Cocinera autodidacta nacida en la isla y formada en los fogones de su madre y de su abuela, Marga Prats es una de las profesionales que mejor conocen la tradición culinaria ibicenca. Tanto es así, que participó en el libro "Peix Sí!", un recetario impulsado por Peix Nostrum y el Consejo Insular de Ibiza, que recopila recetas tradicionales de pescado ibicenco.

Su filosofía se basa en la defensa del producto local y de temporada al utilizar ingredientes de kilómetro cero y técnicas heredadas, que ha perfeccionado con una actitud abierta y curiosa.

Ofrece un viaje sensorial a través de los sabores de la Ibiza rural y marinera, con especialidades que representan el universo gastronómico de la isla, como la paella ibicenca de pescado, el arroz negro con sepia, la ensalada payesa, la ensalada de crostes, diferentes cocas saladas con sofritos de temporada y postres, entre ellos, el flaó, la greixonera y las tradicionales orelletes.

Todo ello servido en un entorno natural de excepción, rodeado de almendros, higueras y sabinas, con una carta que se adapta a los productos disponibles cada semana en la isla.

¿Qué comer?

El precio del menú "Sabores de Ibiza" es de 68 euros por persona. Para abrir boca, toma la mesa la piruleta de sobrasada con miel, riquísimo bocado que antecede a los huevos camperos rotos con sobrasada de Can Caus y patata roja o a la ensalada de crostes con "peix sec". El plato principal, también a elegir es una paella con pescado y marisco o la fritá de "porc negre". La propuesta culmina con una crêpe de helado de chocolate con virutas de naranja de Can Pou sobre infusión de café caleta.

En cuanto a los vinos de la tierra ( V.T. Eivissa), cuyo maridaje cuesta 26 euros, esta formado por Can Rich Selección Tinto, Grec Can Maymó y el licor de Frígola Aniseta

Como curiosidad, sabed que las frutas, verduras y plantas aromáticas, que forman parte de las elaboraciones son de la propia finca o de las fincas colindantes ( Can Lluc o Can Pou), entre ellos, los tomates, la patata, la naranja y el romero. Otros vegetales sí son adquiridos en el mercado payés de San Antonio. El aceite empleado para los aliños en crudo es de su propia cosecha, el aceite de oliva virgen extra de Can Lluc, y las carnes y pescados se compran en el mercado y en la cooperativa de ganaderos Carn & Coop.