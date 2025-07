Series para ver este fin de semana: el final de 'Memento Mori', 'The Secret She Keeps' y 'Star Trek'

Prime Video estrena la última temporada de Memento Mori, el thriller policiaco que protagoniza Yon González como un asesino en serie. Los espectadores también pueden disfrutar de la segunda tanda de The Secret She Keeps (AMC+) y de la tercera de Star Trek: Strange New Worlds. En este caso, llega el lunes a SkyShowtime, pero la plataforma tiene disponibles todos los capítulos previos de esta precuela del universo trekkie.

'Memento Mori', temporada final para un asesino en serie

Prime Video. Ya está disponible la última temporada de este thriller policiaco que persigue a Augusto, un asesino en serie al que interpreta Yon González. La traca final dará conclusión al enfrentamiento entre Augusto y el inspector Sancho, quien sigue obsesionado con detenerlo para que la morgue no se siga llenando de cadáveres. La serie está basada en la novela de César Pérez Gellida, ganador del Premio Nadal.

Vídeo YouTube

'The Secret She Keeps', secretos y tensión familiar

AMC+. Segunda temporada de esta serie sobre el secuestro de un bebé. Los nuevos capítulos arrancan dos años más tarde de los últimos acontecimientos. A la vez que Meghan trata de superar el trauma del rapto de su hijo Ben y las tensiones en su matrimonio, la aparición de una periodista obsesionada desentraña nuevas revelaciones que amenazan con reabrir heridas. Un drama lleno de suspense, nuevas intrigas y giros inesperados.

'Star Trek: Strange New Worlds', un universo sin fin

SkyShowtime (4 de agosto). Este lunes llega la tercera temporada de una serie que es la precuela del universo trekkie. En los nuevos capítulos, nos reencontramos con la tripulación del U.S.S. Enterprise, todavía bajo el mando del capitán Pike, que afronta el estremecedor encuentro con los Gorn. Ahora les esperan nuevas vidas y civilizaciones, incluido un villano que pondrá a prueba la valentía y la determinación de los personajes.

Vídeo YouTube