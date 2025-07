Los Obama producen la nueva serie de Larry David, que regresa a HBO con una comedia sobre la historia de Estados Unidos

Los incondicionales del mejor cómico vivo estamos de enhorabuena. Tras despedirse de Curb Your Enthusiasm, Larry David, después de 120 episodios magistrales y 12 temporadas, emitidas entre 2000 y 2024, este genio de la comedia, que cumplió 78 años la semana pasada y fue guionista de Seinfeld, prepara su regreso a HBO con una nueva propuesta que promete combinar irreverencia, sátira y su peculiar mirada a la historia de Estados Unidos. Se trata, según avanza Variety, de una comedia de sketches, coescrita y protagonizada por el propio David, con la producción ejecutiva de Barack y Michelle Obama a través de su compañía Higher Ground Productions.

La serie, que constará de seis episodios de media hora, explorará momentos menos conocidos —e incluso ignorados— de la historia estadounidense, según adelantó Jeff Schaffer, protagonista de Curb your Enthusiasm, y ahora también coguionista, productor ejecutivo y director de esta serie. Schaffer ha sido una figura clave en la trayectoria de David, colaborando como showrunner y director frecuente en Curb Your Enthusiasm: "Los personajes que Larry interpretará no cambiaron la historia. De hecho, la historia los ignoró casi por completo. Y eso es algo bueno", ha afirmado Schaffer, avanzando el tono satírico del nuevo proyecto.

La participación de los Obama en esta producción ha generado gran expectativa. "He estado sentado frente a algunos de los líderes más difíciles del mundo y he lidiado con problemas complejos. Nada me preparó para trabajar con Larry David", bromea el expresidente Barack Obama en un comunicado. Según la sinopsis oficial, la serie nació del deseo de los Obama por conmemorar el 250º aniversario de Estados Unidos —también conocido como el Semiquincentenario—, aunque la propuesta cambió radicalmente tras una llamada inesperada de Larry David.

El esperado regreso de Larry David

David, fiel a su estilo, explicó con humor su decisión de volver a la televisión: "Una vez que terminó Curb, celebré con una fiesta de espuma de tres días. Después de una reacción alérgica violenta, anhelaba volver a mi vida sencilla como apicultor, recolectando miel orgánica entre flores silvestres. Pero un día mis abejas desaparecieron misteriosamente. Y así, con el corazón pesado, regreso a la televisión, esperando aliviar la pérdida de mi amada colmena".

Aunque aún no se han revelado los nombres del elenco completo, se sabe que la serie contará con actores de Curb Your Enthusiasm y otras estrellas invitadas. La producción marca un nuevo capítulo en la larga y exitosa relación entre David y HBO, donde Curb se emitió por primera vez en el año 2000, concluyendo oficialmente con su duodécima temporada en 2024 tras recibir 55 nominaciones al Emmy. "Es difícil recordar un mundo sin Curb o sin la visión única de Larry sobre la vida moderna", expresó Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva de programación de comedia en HBO y HBO Max. "Nos entusiasma que Larry regrese, esta vez junto a Higher Ground, para ofrecernos una mirada muy particular a nuestra historia compartida".

Además de esta serie, Higher Ground continúa expandiendo su presencia en el mundo del entretenimiento con proyectos como The Altruists, centrado en el escándalo de FTX, y una adaptación de la novela All the Sinners Bleed, ambos para Netflix, plataforma con la que la compañía mantiene un acuerdo de desarrollo no exclusivo.

La nueva serie de Larry David aún no tiene fecha oficial de estreno, pero su combinación de talento, historia y sátira política promete ser uno de los estrenos más esperados del próximo año.